Рашид Рахимов — лучший тренер РПЛ по итогам ноября и декабря

Пресс-служба РПЛ сообщает, что наставник «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером лиги по итогам ноября и декабря.
Рахимов победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у экспертов «Матч Премьер». Болельщики признали лучшим Михаила Галактионова.
В каких-то, например, в Амкаре и Ахмате сумел себя неплохо проявить,
но в основном создал о себе впечатление как о слабом и нестабильном тренере.
А вот теперь, Рахимов, похоже, набравшись опыта, сумел перезагрузить свою тренерскую карьеру и заявить о себе, как о сильном и мудром тренере,
сумевшем поднять Рубин с самого дна, до уровня крепкого середняка.
А может в скором времени, мы увидим возрождение Рубина с Рахимовым,
того самого Рубина, который был дважды чемпионом России и обыгрывал в еврокубках Барселону на её поле? Удачи и новых побед Рашиду Рахимову!
В каких-то, например, в Амкаре и Ахмате сумел себя неплохо проявить,
но в основном создал о себе впечатление как о слабом и нестабильном тренере.
А вот теперь, Рахимов, похоже, набравшись опыта, сумел перезагрузить свою тренерскую карьеру и заявить о себе, как о сильном и мудром тренере,
сумевшем поднять Рубин с самого дна, до уровня крепкого середняка.
А может в скором времени, мы увидим возрождение Рубина с Рахимовым,
того самого Рубина, который был дважды чемпионом России и обыгрывал в еврокубках Барселону на её поле? Удачи и новых побед Рашиду Рахимову!