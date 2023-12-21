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Рашид Рахимов — лучший тренер РПЛ по итогам ноября и декабря

сегодня, 11:37

Пресс-служба РПЛ сообщает, что наставник «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером лиги по итогам ноября и декабря.

Рахимов победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у экспертов «Матч Премьер». Болельщики признали лучшим Михаила Галактионова.

Рашид Рахимов — лучший тренер РПЛ по итогам ноября и декабря

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:43, ред.
Много команд сменил, но долго нигде не задерживался.
В каких-то, например, в Амкаре и Ахмате сумел себя неплохо проявить,
но в основном создал о себе впечатление как о слабом и нестабильном тренере.
А вот теперь, Рахимов, похоже, набравшись опыта, сумел перезагрузить свою тренерскую карьеру и заявить о себе, как о сильном и мудром тренере,
сумевшем поднять Рубин с самого дна, до уровня крепкого середняка.
А может в скором времени, мы увидим возрождение Рубина с Рахимовым,
того самого Рубина, который был дважды чемпионом России и обыгрывал в еврокубках Барселону на её поле? Удачи и новых побед Рашиду Рахимову!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:57, ред.
Но Рахимов действительно больше других заслужил. Мнения от Матч ТВ меня абсолютно не интересуют, просто из личных наблюдений.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:54
Павел- читаете мои мысли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Желаю Здравствовать!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
112910415
112910415
сегодня в 11:53
матёрый практик футбола
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:47, ред.
Не шутки, а шуты) Шнякин как эксперт разве что соревнование ассенизаторов может судить, это ему близко)
sova147
sova147
сегодня в 11:44
Рашид молодец толковый грамотный тренер. Поздравляем!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:40
Эксперты матч премьер - это вам не шутки какие-то)))
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