Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыСША. МЛС 2023

Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии Goal

вчера, 18:28

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии сайта Goal.

Эта награда стала для игрока седьмой. В конце 2022 года Лео выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. В 2023-м он стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, выиграл Кубок лиг с «Интер Майами», а в октябре в 8-й раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замкнул первую тройку полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Джуд Беллингем («Реал»)

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лука Модрич («Реал»)

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлен список претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре
Вчера, 12:46
ОфициальноФайзуллаев — лучший игрок ЦСКА по итогам ноября и декабря
18 декабря
ОфициальноКассьерра — лучший игрок «Зенита» в ноябре и декабре
18 декабря
ОфициальноСафонов — лучший футболист «Краснодара» последних двух месяцев
18 декабря
ОфициальноМагуайр — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам ноября
16 декабря
ОфициальноПомазун — лучший футболист «Урала» в декабре
16 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:06
Да кто бы сомневался, что опять продвинут пиар проект ФИФА
FERIS
FERIS
сегодня в 00:16
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga_ (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Джуд на три головы лучше, чем Меська(если не больше)!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:12
    Им самим не стрёмно за такие действия? Честное слово, это уже не смешно.
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Месси выиграл ЧМ в конце года, поэтому он и присутствует в списке за 23-й год. Те, которые перенесли турнир на конец года вполне справедливо включили его и в список за 2023 год. В 22 году ЗМ дали Бензема, в конце года Месси выиграл кубок мира. И вы хотите сказать, что это должно остаться незамеченным? Конечно он лучший!
    Когда речь идёт про криша и его пустые голы в арабской лиге, то про Холанда и Мбаппе вообще забывают любители португальца. Вот уж какие они справедливые наши.
    В 2024 году уже явно будут другие герои.
    Agamaga_
    Agamaga_
    вчера в 23:19
    Меня не удивляет, что Месси всегда лучший. Заслуженно!
    Почему Джуд вдруг оказался выше Мбаппе? За какие заслуги? Что он выиграл? В чём он сильнее перед Мбаппе?
    Глупости.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 23:07, ред.
    Это уже второе издание которое признает Месси лучшим игроком за 23 год, до этого Time, теперь Goal........такими темпами он точно выиграет ЗМ в 24 году.... 9 в карьере.

    Я вот только не пойму за какие заслуги......ведь ЧМ проходил в 22 году........неужели за МЛС лигу настреляли где его даже нету в списке лучшего игрока сезона непопав в символическую сборную. Я уж не буду говорить как он с ПСЖ вылетел из ЛЧ собрав в очередной раз ноль полезных действий в плейофф турнира.

    PS Такие признания, Как и на ЗМ тебе дают не за твои успехи, а за твое громкое имя.
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 22:35
    Это те, которые БД поставили на 4 место, а Интер и Атлетико на 8 и 9 места в списке претендентов на победу в ЛЧ? Там походу про футбол узнают из симулятора FC 24.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 21:45
    Ну Месси так Месси,это не удивляет уже
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:37, ред.
    В описании ветки всё сказано....
    ЧМ был не в 2023-м году....8-й ЗМ вытекающий оттуда тоже почему то упомянут с 2023-м годом....ПСЖ и без Месси чемпионить устал....а уж выиграть Кубок в каком то там пещерном чемпионате не весть какая заслуга....
    Отсюда вывод....пшик всё это...а не заслуженная награда....

    При таких блистательных Кейне,Мбаппе,Холанде наколотившими в 2023-м по 50 и более голов...отдавать приз игроку с 14-го места в МЛС...ну не очень адекватно....
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:37
    Как же он уже надоел.
    shur
    shur
    вчера в 20:30
    ...дорогой ты наш, Леонид Ильич...!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:20
    Кто бы сомневался. В 2023 так оно и есть. Вот если в 2024 его выберут, это уже будет перебор.)
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Лучший владелец бутс на гвозде...пожизненно)...
    Elliada
    Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Вот оправдание есть, можно все игнорировать.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 19:54
    Это доказывает, что Месси не только самый лучший футболист, но и самый популярный футболист.. Чё то Авейру и в 50 не попал со своими "50-ю голами".. В принципе вот их цена.. 😀.. Британский сайт теперь явно будет забанен Гешей, как и Трансфермаркт.. И, конечно, через любимый им Google... Но, ничего - впереди Жлоб Мендеш Дубай.. Там уж точно он отыграется на всю катушку.. Интересно, куда после этого у нелюбителей Месси денется трэбл от Холанда?.. Он явно окажется липовым .. А-ха-ха-ха.. 🤭..
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Про гугл не забыл, просто нужно делить на 2 запросы. Есть другой Роналдо, оригинальный. На английском их фамилии пишутся одинаково. Там была статистика за 25 лет. 20-25 лет назад божил Роналдо.
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Что гадать, когда можно глянуть онлайн-голосование? Роналду лидирует, опережая всех почти в три раза. Забавно будет посмотреть, как фанаты Роналду будут его оправдывать, когда он получит награду лучшего игрока года, ведь они почти целый год талдычали про Холанна, про рекорд в АПЛ, про требл, а тут лучшим признали безтрофейника с голами в смешной лиге.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:48
    Поздравляю гения и шофера по совместительству!). С полоборота опять мотор запустил!).
    y6b94mf9yhp8
    y6b94mf9yhp8
    вчера в 19:46
    Ну Месси действительно лучший, ну просто факт.
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Да уж, такой масштабной аферы, как проект Месси, в мировой истории футбола ещё не было никогда. Тут Вы правы, он действительно рекордсмен, рекордсмен по фальшивым титулам и наградам, цель которых всегда была одна - срубить как можно больше денег с этого проекта. И благодаря таким верным и преданным фанатам как Вы, этот проект ещё долгие годы будет пополнять счета таких как Чеферин, Платини и им подобным.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 19:33
    Месси по ходу все сайты купил, а вот про Гугл забыл)
    Karkaz
    Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:32
    А если не получит, что ты скажешь? Если не вкурсе, в прошлом году был Бензема, а в позапрошлом Мбаппе.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:15
    Красивый список футболистов получился... посмотреть бы их в одной команде, да по амплуа не получится....:))
    Elliada
    Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Посмотрим, что ты скажешь, когда Glode soccer awards получит Роналду.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Так его, вроде, много лет уж как....опустили
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:50
    Даже когда Месси повесит бутсы на гвоздь, то его, по инерции, ещё лет пять будут называть лучшим во всевозможных рейтингах.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 18:45
    Очередная липовая награда. Чего он добился в 2023 году?? Даже в Млс не играет.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:32
    Награда не просто стала седьмой для Месси. Никто и никогда столько не получал. Месси рекордсмен. Уже обыденно для Infinity G.O.A.T, но для других недостижимо. Пожалел бы Месси своих хейтеров, но жестокий тип оказался.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:31
    В принципе справедливо, только Роналду нечестно опустили.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     