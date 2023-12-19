Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии Goal

1702999716

вчера, 18:28

Нападающий «Интер Майами» признан лучшим футболистом года по версии сайта Goal.

Эта награда стала для игрока седьмой. В конце 2022 года Лео выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. В 2023-м он стал чемпионом Франции в составе ПСЖ , выиграл Кубок лиг с «Интер Майами», а в октябре в 8-й раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял форвард «Манчестер Сити» . Замкнул первую тройку полузащитник «Реала» .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Джуд Беллингем («Реал»)

4. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лука Модрич («Реал»)

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)