Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии Goal

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии сайта Goal.
Эта награда стала для игрока седьмой. В конце 2022 года Лео выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. В 2023-м он стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, выиграл Кубок лиг с «Интер Майами», а в октябре в 8-й раз получил «Золотой мяч».
Второе место занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замкнул первую тройку полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Джуд Беллингем («Реал»)
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
6. Харри Кейн («Бавария»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
8. Винисиус Жуниор («Реал»)
9. Лука Модрич («Реал»)
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Я вот только не пойму за какие заслуги......ведь ЧМ проходил в 22 году........неужели за МЛС лигу настреляли где его даже нету в списке лучшего игрока сезона непопав в символическую сборную. Я уж не буду говорить как он с ПСЖ вылетел из ЛЧ собрав в очередной раз ноль полезных действий в плейофф турнира.
PS Такие признания, Как и на ЗМ тебе дают не за твои успехи, а за твое громкое имя.
Я вот только не пойму за какие заслуги......ведь ЧМ проходил в 22 году........неужели за МЛС лигу настреляли где его даже нету в списке лучшего игрока сезона непопав в символическую сборную. Я уж не буду говорить как он с ПСЖ вылетел из ЛЧ собрав в очередной раз ноль полезных действий в плейофф турнира.
PS Такие признания, Как и на ЗМ тебе дают не за твои успехи, а за твое громкое имя.