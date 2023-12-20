Тюкавин признан лучшим игроком месяца в РПЛ

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сегодня, 13:24

Нападающий «Динамо» и сборной России был признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря. Динамовец стал первым в голосовании у экспертов (три из пяти голосов) чемпионата и болельщиков (50 % голосов). Комментаторы Матч Премьер выбрали большинством голосов лучшим игроком полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова (5 матчей, 2 гола и 4 ассиста).

В пяти ноябрьских и декабрьских матчах Тюкавин забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

https://www.youtube.com/watch?v=lJLgzs5ciTI&t=9s

Ранее 21-летний россиянин стал обладателем награды «Первая пятёрка».