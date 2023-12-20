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Тюкавин признан лучшим игроком месяца в РПЛ

сегодня, 13:24

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин был признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря. Динамовец стал первым в голосовании у экспертов (три из пяти голосов) чемпионата и болельщиков (50 % голосов). Комментаторы Матч Премьер выбрали большинством голосов лучшим игроком полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова (5 матчей, 2 гола и 4 ассиста).

В пяти ноябрьских и декабрьских матчах Тюкавин забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

https://www.youtube.com/watch?v=lJLgzs5ciTI&t=9s

Ранее 21-летний россиянин стал обладателем награды «Первая пятёрка».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:56
Вполне заслуженно. 4 гола и две голевых. У нашего Кассьерры только 4 гола. Но зато у него общее количество забитых больше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:14
Кассьерра - 5 последних матчей - 5 голов...
Capral
Capral
сегодня в 15:59
Никогда не понимал и не пойму подобных сравнений!!! Тюкавин и Глушенков- абсолютно разные по амплуа футболисты, исполняющие на поле, совершенно различные функции!!! Тюкавин- очень зависимый форвард, крайне редко вступающий в единоборства с защитниками соперника. Играющий, фактически на готовых мячах и практически не умеющий отвоевывать мячи. Не имеющий высокой скорости, не могущий, в силу тех или иных причин- разогнать атаку и тд. и тп.

И в тоже самое время, практически, всеми этими качествами- обладает Глушенков. Он разгоняет атаку, он мозговой центр команды, он подвижный полузащитник и он же- способный завершить атаку команды. Ну как можно сравнивать этих игроков?! Но, если уж решили сравнить, то надо было найти похожих футболистов, приблизительно одноплановых и сравнить. А так, получается, взяли, двух, абсолютно противоположных по игровым достоинствам футболистов, и одного сделали первым, а другого вторым...

И кстате, кто, эти умники "эксперты", что додумались до такого глупейшего сравнения?!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:25
Можно согласиться с таким выбором... удачи во второй части чемпа!
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