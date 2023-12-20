Тюкавин признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин был признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря. Динамовец стал первым в голосовании у экспертов (три из пяти голосов) чемпионата и болельщиков (50 % голосов). Комментаторы Матч Премьер выбрали большинством голосов лучшим игроком полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова (5 матчей, 2 гола и 4 ассиста).
В пяти ноябрьских и декабрьских матчах Тюкавин забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.
https://www.youtube.com/watch?v=lJLgzs5ciTI&t=9s
Ранее 21-летний россиянин стал обладателем награды «Первая пятёрка».
И в тоже самое время, практически, всеми этими качествами- обладает Глушенков. Он разгоняет атаку, он мозговой центр команды, он подвижный полузащитник и он же- способный завершить атаку команды. Ну как можно сравнивать этих игроков?! Но, если уж решили сравнить, то надо было найти похожих футболистов, приблизительно одноплановых и сравнить. А так, получается, взяли, двух, абсолютно противоположных по игровым достоинствам футболистов, и одного сделали первым, а другого вторым...
И кстате, кто, эти умники "эксперты", что додумались до такого глупейшего сравнения?!
И в тоже самое время, практически, всеми этими качествами- обладает Глушенков. Он разгоняет атаку, он мозговой центр команды, он подвижный полузащитник и он же- способный завершить атаку команды. Ну как можно сравнивать этих игроков?! Но, если уж решили сравнить, то надо было найти похожих футболистов, приблизительно одноплановых и сравнить. А так, получается, взяли, двух, абсолютно противоположных по игровым достоинствам футболистов, и одного сделали первым, а другого вторым...
И кстате, кто, эти умники "эксперты", что додумались до такого глупейшего сравнения?!