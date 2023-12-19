Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино полагает, что трофеи не определяют уровень специалиста.
Нужно оказаться в подходящей команде, в нужный момент, обладать всем, что требуется для побед. Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не брали титулы или находятся на пути к этому.
Важно проанализировать каждый отдельный проект и сказать, можете вы развиваться и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это поможет ему, и я действительно верю в этот проект.
Что быть хорошим мужем не обязательно иметь жену.
Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно.
Маурисио Почеттино
А представляете как его попрёт если он, что-нибудь выиграет...
Да у него были три трофея, но во Франции и там с ПСЖ труднее не выиграть, чем выиграть.
Что быть хорошим мужем не обязательно иметь жену.
Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно.
Маурисио Почеттино
А представляете как его попрёт если он, что-нибудь выиграет...
Да у него были три трофея, но во Франции и там с ПСЖ труднее не выиграть, чем выиграть.
Почеттино мне понравился своей работой в ТХ, и игрой в финале ЛЧ-2018. Хотелось бы, чтобы у него всё получилось в Челси. Тренер он симпатичный, со своим футболом, со своим подходом и пониманием. Пусть он и не гениальный, но в определенном смысле- интересный тренер, своеобразный, и как мне думается- не похожий на остальных.
Почеттино мне понравился своей работой в ТХ, и игрой в финале ЛЧ-2018. Хотелось бы, чтобы у него всё получилось в Челси. Тренер он симпатичный, со своим футболом, со своим подходом и пониманием. Пусть он и не гениальный, но в определенном смысле- интересный тренер, своеобразный, и как мне думается- не похожий на остальных.