Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно».

Главный тренер «Челси» полагает, что трофеи не определяют уровень специалиста.

Нужно оказаться в подходящей команде, в нужный момент, обладать всем, что требуется для побед. Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не брали титулы или находятся на пути к этому.

Важно проанализировать каждый отдельный проект и сказать, можете вы развиваться и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это поможет ему, и я действительно верю в этот проект.