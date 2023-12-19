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Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно»

вчера, 15:23

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино полагает, что трофеи не определяют уровень специалиста.

Нужно оказаться в подходящей команде, в нужный момент, обладать всем, что требуется для побед. Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не брали титулы или находятся на пути к этому.

Важно проанализировать каждый отдельный проект и сказать, можете вы развиваться и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это поможет ему, и я действительно верю в этот проект.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:10
Достаточно играть в футбольный менеджер)
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:50
Чтобы быть великим футболистом , необязательно выигрывать Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.
Златан Ибрагимович это подтвердит .
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:39
Сам себя закапывает. Если сместить понятие "элиты", то кто тогда победители - супер классные короли футбола???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:33
Элитный тренер - это тот, кто берет титулы, остальные - статисты.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:25
Вот это правильно, но я предлагаю глыбже мысль углубить:
Что бы тренером и тренировать не обязательно.
u6es48zcmruh
u6es48zcmruh
вчера в 17:21
Это он похоже себя имел в виду
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:11
Почеттино глупость сказал.
Вещий
Вещий
вчера в 17:04
А чё так разве можно...:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:50
Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно».
112910415
112910415
вчера в 16:47
тут такое дело ...
строгого определения нету,
всякий волен интерпретировать !
но, блин, трофеи-то нужны !
Capral
Capral
вчера в 16:47
В принципе, не сказать, что он совсем неправ. Бесков, как тренер- немного побеждал на больших турнирах. Достаточно вспомнить, два, его самых крупных поражения в 1970 и 1972 гг. Однако, его безусловно можно считать очень большим тренером и очень грамотным!!! А его таланту и умению работать с молодыми- могут позавидовать самые известные тренеры!!!

Почеттино мне понравился своей работой в ТХ, и игрой в финале ЛЧ-2018. Хотелось бы, чтобы у него всё получилось в Челси. Тренер он симпатичный, со своим футболом, со своим подходом и пониманием. Пусть он и не гениальный, но в определенном смысле- интересный тренер, своеобразный, и как мне думается- не похожий на остальных.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:40
Чтобы быть топ клубом необязательно бороться за трофеи )
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:24
результат надо показывать
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22, ред.
Кто похвалит меня лучше всех !?!))
76ar2j5hhjgq
76ar2j5hhjgq
вчера в 16:19
Многие классные тренеры могут быть без трофеев, а элитных трофеи и отличают.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:17
У Почета и Тоттенхэма полная совместимость) Этой же философии видимо будет придерживаться и Челси)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:14
Что бы быть хорошим отцом не обязательно иметь детей.
Что быть хорошим мужем не обязательно иметь жену.
Чтобы быть элитным тренером, завоёвывать трофеи необязательно.
Маурисио Почеттино
А представляете как его попрёт если он, что-нибудь выиграет...
Да у него были три трофея, но во Франции и там с ПСЖ труднее не выиграть, чем выиграть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:11
Теперь я, наконец, понимаю, почему Покет даже с ПСЖ чемпионство смог профукать)

Он и так был элитным тренером, поэтому задача тупо не стояла))
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 16:04
.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:01
Чтобы быть элитным тренером, сохранять прописку в АПЛ необязательно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
Очень спорное заявление
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