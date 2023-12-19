Объявлен список претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре

Опубликован список кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам ноября и декабря. Претендентами являются:
Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах, 1-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах, 2-е место);
Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 матчах, 3-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);
Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах, 7-е место).
Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Если бы учитывалось мнение таких зубров, как известный историк моды Васильев, которого можно увидеть в передаче "Модный приговор", это перевернуло бы ход голосования, ибо и болельщики, и Орзул с Губерниевым, и, возможно, даже Легенды были бы впечатлены современным и уместным луком моего кумира.
Я уж не говорю, что акции Лички в принципе упали бы до пола, потому что его вид в розовом свитере в сочетании с холщовыми белыми штанами на бровке мог бы вызывать у модных экспертов вплоть до сердечного приступа.
Если бы учитывалось мнение таких зубров, как известный историк моды Васильев, которого можно увидеть в передаче "Модный приговор", это перевернуло бы ход голосования, ибо и болельщики, и Орзул с Губерниевым, и, возможно, даже Легенды были бы впечатлены современным и уместным луком моего кумира.
Я уж не говорю, что акции Лички в принципе упали бы до пола, потому что его вид в розовом свитере в сочетании с холщовыми белыми штанами на бровке мог бы вызывать у модных экспертов вплоть до сердечного приступа.
Поражает меня отсутствие Федотова!!! Тренер, чья вся оборона в лазарете, несмотря ни на что продолжает бороться и держаться на плаву!!! Проводит очень грамотные игры, даже с топовыми соперниками! Имея невероятные потери и трудности с составом- демонстрирует зрелую, полноценную игру!!!
Личка. Как только, он возглавил ДИНАМО, я заявил: этого тренера- спасут только качественные трансферы!!! Вот они его и спасают! Можно себе представить, на каком месте, сейчас была бы команда без новых великолепных приобретений... Если по качеству тренерской работы, по системе в игре, то я вижу Оренбург, усиленный классными футболистами. Организации в игре не вижу. Концовку игр команда регулярно проваливаливает. Абсолютно бесполезный в защите Скопинцев- попрежнему на своем левом фланге, откуда идет угроза нашим воротам и тд. Какой-то особенной стратегии в игре Лички не просматривается- все бегут в атаку, а про оборону собственных ворот мало кто вспоминает...
Ивич. Как я неоднократно говорил- очень предсказуемый тренер. Строит техничный, комбинационный футбол, но при этом мало внимания обращает на оборону собственных ворот. Имеется дисгармония в линиях. Результата добивается, как правило- благодаря мощной атаке и полузащиты. Как стратег- посредственный.
Семака и Галактионова, вообще не обсуждаю. Первый- заплесневелый и неразвивающийся тренер, играющий исключительно за счет дорогих наемником. Второй- мальчишка, который, никак не определится в выборе своего футбола. Имея очень качественных игроков в лице талантливых- Глушенкова, Баринова, Пиняева и др., до сих пор не знает как их использовать. Даже Дзюбу, первоначально сместил на фланг, что было смешно и нелепо...
Поражает меня отсутствие Федотова!!! Тренер, чья вся оборона в лазарете, несмотря ни на что продолжает бороться и держаться на плаву!!! Проводит очень грамотные игры, даже с топовыми соперниками! Имея невероятные потери и трудности с составом- демонстрирует зрелую, полноценную игру!!!
Личка. Как только, он возглавил ДИНАМО, я заявил: этого тренера- спасут только качественные трансферы!!! Вот они его и спасают! Можно себе представить, на каком месте, сейчас была бы команда без новых великолепных приобретений... Если по качеству тренерской работы, по системе в игре, то я вижу Оренбург, усиленный классными футболистами. Организации в игре не вижу. Концовку игр команда регулярно проваливаливает. Абсолютно бесполезный в защите Скопинцев- попрежнему на своем левом фланге, откуда идет угроза нашим воротам и тд. Какой-то особенной стратегии в игре Лички не просматривается- все бегут в атаку, а про оборону собственных ворот мало кто вспоминает...
Ивич. Как я неоднократно говорил- очень предсказуемый тренер. Строит техничный, комбинационный футбол, но при этом мало внимания обращает на оборону собственных ворот. Имеется дисгармония в линиях. Результата добивается, как правило- благодаря мощной атаке и полузащиты. Как стратег- посредственный.
Семака и Галактионова, вообще не обсуждаю. Первый- заплесневелый и неразвивающийся тренер, играющий исключительно за счет дорогих наемником. Второй- мальчишка, который, никак не определится в выборе своего футбола. Имея очень качественных игроков в лице талантливых- Глушенкова, Баринова, Пиняева и др., до сих пор не знает как их использовать. Даже Дзюбу, первоначально сместил на фланг, что было смешно и нелепо...