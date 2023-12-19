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Объявлен список претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре

вчера, 12:46

Опубликован список кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам ноября и декабря. Претендентами являются:

Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах, 1-е место);

Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах, 2-е место);

Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 матчах, 3-е место);

Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);

Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах, 7-е место).

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:05
Ну не скажите....
Рахимов в 6-ти последних гостевых играх - одержал 5 побед....выдающийся результат...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:46
Несомненно Рахимов...
Лучший не тот кто по привычке идёт ровно...а кто из неровности соорудил ровноту...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:34
Рубин набрал двенадцать очков и все, встречаясь с командами из второй половины турнирной таблицы, а проиграл Динамо, который идет в тройке лидеров, так что цена этих очков по своей ценности разная, чтобы оценивать работу тренеров опираясь только на результаты команды в эти два месяца. Болейте за своих, а не против чужих.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:14
Я бы отдал Рахимову.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:56
Рахимов
Команда тренерская
Результат делают, из игры никто не выпадает
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:49
Ивич - лучший!!!
Capral
Capral
вчера в 15:13
Как не странно, но я, выбрал бы Рахимова. Состав у него- ниже среднего, команда, только вернулась в ПЛ, определенное время, тренер выстраивал игру и наконец-то команда заиграла. Рубин- чисто тренерская команда, выученная по системе Рахимова. Как и все команды этого тренера, команда- крепкая, организованная. Играет в силу того состава, который имеет, и даже лучше...

Поражает меня отсутствие Федотова!!! Тренер, чья вся оборона в лазарете, несмотря ни на что продолжает бороться и держаться на плаву!!! Проводит очень грамотные игры, даже с топовыми соперниками! Имея невероятные потери и трудности с составом- демонстрирует зрелую, полноценную игру!!!

Личка. Как только, он возглавил ДИНАМО, я заявил: этого тренера- спасут только качественные трансферы!!! Вот они его и спасают! Можно себе представить, на каком месте, сейчас была бы команда без новых великолепных приобретений... Если по качеству тренерской работы, по системе в игре, то я вижу Оренбург, усиленный классными футболистами. Организации в игре не вижу. Концовку игр команда регулярно проваливаливает. Абсолютно бесполезный в защите Скопинцев- попрежнему на своем левом фланге, откуда идет угроза нашим воротам и тд. Какой-то особенной стратегии в игре Лички не просматривается- все бегут в атаку, а про оборону собственных ворот мало кто вспоминает...

Ивич. Как я неоднократно говорил- очень предсказуемый тренер. Строит техничный, комбинационный футбол, но при этом мало внимания обращает на оборону собственных ворот. Имеется дисгармония в линиях. Результата добивается, как правило- благодаря мощной атаке и полузащиты. Как стратег- посредственный.

Семака и Галактионова, вообще не обсуждаю. Первый- заплесневелый и неразвивающийся тренер, играющий исключительно за счет дорогих наемником. Второй- мальчишка, который, никак не определится в выборе своего футбола. Имея очень качественных игроков в лице талантливых- Глушенкова, Баринова, Пиняева и др., до сих пор не знает как их использовать. Даже Дзюбу, первоначально сместил на фланг, что было смешно и нелепо...
Vadik
Vadik
вчера в 15:03
Фамилия Семак здесь лишняя. Тогда уж и Абаскаля включайте..... Такой же претендент
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:48
Рахимов!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:08
Смешные критерии! Во-первых, на МатчТВ нет экспертов (это кто у них эксперты, Чердак, Губерниев или Орзул, что ли?)), во-вторых, мой Серёжа Манекен заслуживает того, чтобы ввели четвёртый критерий - мнение экспертов и историков моды.

Если бы учитывалось мнение таких зубров, как известный историк моды Васильев, которого можно увидеть в передаче "Модный приговор", это перевернуло бы ход голосования, ибо и болельщики, и Орзул с Губерниевым, и, возможно, даже Легенды были бы впечатлены современным и уместным луком моего кумира.

Я уж не говорю, что акции Лички в принципе упали бы до пола, потому что его вид в розовом свитере в сочетании с холщовыми белыми штанами на бровке мог бы вызывать у модных экспертов вплоть до сердечного приступа.
112910415
112910415
вчера в 14:07
ну ведь явно же Рахимов !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Миша!
У него иногда выскакивают зачетные выражения! На "Слабо!"))
Второй краснодарец!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:21
Я бы назвал лучшим Абаскаля.Когда его нет на бровке-команда выигрывает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
Скорее всего победит Ивич и дополнительного голосования не потребуется.
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