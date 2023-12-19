Объявлен список претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре и декабре

1702979173

вчера, 12:46

Опубликован список кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам ноября и декабря. Претендентами являются:

, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах, 1-е место);

, «Зенит» (10 очков в 5 матчах, 2-е место);

, «Динамо» (11 очков в 5 матчах, 3-е место);

, «Локомотив» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);

, «Рубин» (12 очков в 5 матчах, 7-е место).

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ , экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.