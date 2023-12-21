Месси признали спортсменом года в Аргентине

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года в Аргентине. Футболист получил «Золотую Олимпию-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Это уже четвёртая подобная награда 36-летнего аргентинца.
В 2023 году Месси выиграл Кубок лиги США, став лучшим бомбардиром данного турнира. Также он получил «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины был признан лучшим футболистом по версии Goal.
Могли бы указать, что Месси стал рекордсменом по количеству выигранных наград. Ни один спортсмен из Аргентины не получал столько, сколько Месси.
Могли бы указать, что Месси стал рекордсменом по количеству выигранных наград. Ни один спортсмен из Аргентины не получал столько, сколько Месси.
Страшные всё-таки ночные кошмары поклонников Криштиану. Все остальные любители футбола радуются, что им воочию довелось наблюдать за эпохой великого аргентинца. А если по-честному, то не понимаю, как другие игроки могли получать какие-то награды лучшему игроку во время выступления Месси. Его технике равных просто не существует. И даже в те пару лет за карьеру, которые у него были не лучшими, а престижные призы получали другие футболисты, они тем самым всё равно ни на шаг не подбирались к высоте Месси. Гвардиола был прав, пока аргентинец играет все золотые мячи должны быть его. Как и остальные награды.
Страшные всё-таки ночные кошмары поклонников Криштиану. Все остальные любители футбола радуются, что им воочию довелось наблюдать за эпохой великого аргентинца. А если по-честному, то не понимаю, как другие игроки могли получать какие-то награды лучшему игроку во время выступления Месси. Его технике равных просто не существует. И даже в те пару лет за карьеру, которые у него были не лучшими, а престижные призы получали другие футболисты, они тем самым всё равно ни на шаг не подбирались к высоте Месси. Гвардиола был прав, пока аргентинец играет все золотые мячи должны быть его. Как и остальные награды.