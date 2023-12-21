Месси признали спортсменом года в Аргентине

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сегодня, 10:30

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины признан спортсменом года в Аргентине. Футболист получил «Золотую Олимпию-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Это уже четвёртая подобная награда 36-летнего аргентинца.

В 2023 году Месси выиграл Кубок лиги США , став лучшим бомбардиром данного турнира. Также он получил «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины был признан лучшим футболистом по версии Goal.