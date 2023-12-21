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Месси признали спортсменом года в Аргентине

сегодня, 10:30

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года в Аргентине. Футболист получил «Золотую Олимпию-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Это уже четвёртая подобная награда 36-летнего аргентинца.

В 2023 году Месси выиграл Кубок лиги США, став лучшим бомбардиром данного турнира. Также он получил «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины был признан лучшим футболистом по версии Goal.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 13:35
Месси заслужил данную награду.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:29
Даже у Месси нет столько денег, чтобы скупить себе все награды мира ахаха
амурец
амурец
сегодня в 12:20
Ну может в Аргентине он один спортсмен? А так конечно очередная липовая награда
ОПС
ОПС
сегодня в 12:16
А вот интересно, в Аргентине в этом году в других видах спорта совсем ничего что ли не было.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:15
Все награды покупает
112910415
112910415
сегодня в 11:55
высокая степень признания заслуг
wdewezv2vrvw
wdewezv2vrvw
сегодня в 11:19
Месси всегда был и остается символом успеха и непревзойденного мастерства для всех футбольных болельщиков. Его имя уже вписано золотыми буквами в историю мирового футбола.
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:00
Сейчас фанаты Роналду найдут тебе 10 кандидатов, которым они бы дали эту награду, лишь бы Месси ее не получил. Они даже не слышали о этой награде, но сам факт получения Месси выводит их из себя.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:56
Других вариантов и быть не могло
Elliada
Elliada
сегодня в 10:56
Сначала не понял, почему для Месси это только 4-я награда, когда он уже более 15 лет на вершине футбола, но потом осознал, что это награда лучшему СПОРТСМЕНУ Аргентины, а не футболисту.

Могли бы указать, что Месси стал рекордсменом по количеству выигранных наград. Ни один спортсмен из Аргентины не получал столько, сколько Месси.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:49, ред.
Очередная купленная награда аргентинца. И вообще, он стал чемпионом мира, вернее, ФИФА подарила ему эту награду, ещё в 22-м году, а не в текущем. ЗМ липовый, а Кубок лиги США вовсе не та награда, чтобы считаться лучшим в Аргентине...

Страшные всё-таки ночные кошмары поклонников Криштиану. Все остальные любители футбола радуются, что им воочию довелось наблюдать за эпохой великого аргентинца. А если по-честному, то не понимаю, как другие игроки могли получать какие-то награды лучшему игроку во время выступления Месси. Его технике равных просто не существует. И даже в те пару лет за карьеру, которые у него были не лучшими, а престижные призы получали другие футболисты, они тем самым всё равно ни на шаг не подбирались к высоте Месси. Гвардиола был прав, пока аргентинец играет все золотые мячи должны быть его. Как и остальные награды.
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