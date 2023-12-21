«Интер» нашёл замену Куадрадо

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сегодня, 11:57

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил, что «нерадзурри» работают над подписанием игрока, который заменит полузащитника Хуана Куадрадо. Приоритетной целью является нападающий «Брюгге» и сборной Канады . Скоро клубы вступят в переговоры, которые, как ожидается, будут сложными.

Бьюкенен выступает за «Брюгге» с зимы 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 8 миллионов евро.