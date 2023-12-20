Кварацхелия стал звездой футбола. Но уничтожит карьеру, оставшись в «Наполи»

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вчера, 14:04

Футболист и клуб дали друг другу максимум.

Хвича держит марку, а «Наполи» её потерял

Один футболист редко важнее сильного тренера, поэтому после Гвардиолы и Луиса Энрике аргентинец Месси ни разу не выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» и ПСЖ . И когда Спаллетти объявил об уходе из чемпионского «Наполи», то стало ясно, что триумф был одиночным. Лучано не верил в шанс удержаться на вершине, и правильно делал. Новый тренер Руди Гарсия не справился с триумфальным наследием, испортил игровой рисунок, в котором соединились черты разных составов «Наполи» нового века.

Весной со Спаллетти укусили локоть под присмотром Марадоны с иных миров, взяли Скудетто. Осимхен и Кварацхелия подарили Неаполю праздник, который для многих фанатов может оказаться единственным подобным в жизни. Это ценят и не забудут. А вот интересы игроков владелец «Наполи» Де Лаурентис учитывает крайне редко. Покупатели прошлым летом сомневались, что нигериец и грузин справятся с возросшим давлением нового статуса. Но Вилли Саньоль – тренер сборной Грузии, оказался прав.

Кварацхелия играет за «Наполи», топ-клуб. Но Хвича интересен также гигантам футбола, «Барселоне», «Реалу» и «Баварии». Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку подобного клуба и завоевать значимые трофеи.

Сложно спорить. В «Боруссии» из Дортмунда юный Беллингем был бы дико результативным парнем из Бундеслиги, а в «Реале» это новая мегазвезда. Кварацхелия тоже хорош, но в «Наполи» ему делать больше нечего. Будет попытка пройти «Барселону» в Лиге чемпионов – для фаната «Реала», коим Хвича является с детства, это идеальный вызов. А затем летние торги с клубами из АПЛ , Парижа и Мюнхена. Но в Неаполе ждут разочарования. Де Лаурентис не назначил тренером Тудора, а Маццарри не справится.

Эпичным получился вылет от «Фрозиноне» в Кубке Италии. «Наполи» играл вничью резервом, а затем тренер выпустил основных игроков. Фаворит пропустил два мяча за пять минут, позже нарвались на ещё два гола после девяностой минуты. Кварацхелия был на поле полчаса, но «Наполи» «посыпался» в обороне. Тренер Маццарри в неважной форме и его назначение может стать ошибкой. Главные таланты задумаются об уходе.

Грузину точно закрыт путь в любимый «Реал»

Фанат «Реала» повторит ошибку Азара, если настоит на трансфере в команду, где есть Винисиус слева, появится левофланговый Мбаппе в центре, а под нападающими играет Беллингем, превратившийся в этом сезоне в ложного нападающего с креном налево. Кварацхелия хотел бы играть за «сливочных», но у него не получится сменить позицию, став правым атакующим хавбеком в паре с новым латералем, которого найдут вместо Карвахаля.

При этом грузин – один из лучших вингеров мира. Когда сравниваем Кварацхелию с другими игроками его амплуа в Серии А, то получаем первое место по дриблингу, по продвижению мяча вперёд, лидерство по сумме атакующих действий. Также Хвича первый по касаниям в чужой штрафной площади и по ударам. Второй по заработанным штрафным и по ожидаемым голам. В тройке по пасам под удар и проценту выигранных дуэлей в атаке.

Если расширить круг поиска, сравнивая Кварацхелию со всеми атакующими хавбеками топ-5 лиг, то опережает 78 % коллег по качеству моментов без учёта пенальти, 93 % по сумме ударов, 75 % по ассистам, 88 % по созданным моментам. У него техника, взрывная скорость и удар. Кварацхелия в 2 % лучших атакующих игроков элитных лиг по продвижению мяча вперёд. Накануне 23-летия вингер в двадцатке лучших футболистов года.

Кварацхелии важны выносливость и скромность

Эгоистичным футболистам надо быть наглыми на поле. Хвича делает финты уровня Роналдиньо, например, откат мяча стопой назад, а затем без отрыва движение вперёд. Мяч словно приклеен к ноге, смотрится красиво. Грузин часто бросает мяч «в домик» защитникам. Но представителям атакующих профессий важно оставаться профессионалами за пределами поля, быть скромнее. Хвиче повезло, что Неаполь не Милан, ему не кружили голову модели, как Вьери и старшему Индзаги.

Грузин недавно обвенчался, будущую супругу встретил несколько лет назад, Ница – студентка-медик из Тбилиси. Кварацхелию не будет отвлекать бурная личная жизни и любовь к роскоши. Хвича спокойно относится к дорогим игрушкам, вроде автомобилей. О его «лошадке» мир узнал, когда неаполитанские бандиты угнали машину футболиста, но вернули через двадцать четыре часа, ведь в новостях объявили, что это имущество звезды «Наполи». Но открыт вопрос физической подготовки.

Наставник сборной Грузии Саньоль год назад сделал намёк на ключевую слабость бывшего игрока «Локомотива» и «Рубина».

Всё, что мне говорили о Кварацхелии: это игрок, который останавливается на семидесятой минуте матча от усталости. Мне говорили: «Слушай, Вилли, он всего лишь грузин, он не бразилец, не будет хайпа».

Стоит выслушать немецких и английских гонцов

Хорошо, что Хвича не карнавальный бразилец. Кварацхелия понимает личную ответственность за успех национальной команды – Грузия имеет шанс пройти на Евро-2024 через стыки Лиги Наций, и за представление родной страны в мире. Десятки миллионов людей увидели грузинскую православную церковь изнутри и национальный мужской костюм из Сакартвело в ролике с венчания футболиста «Наполи». Будь Хвича одним из бразильцев, то мог жить с двумя моделями одновременно и сидеть в казино.

Грузин оказался в лиге великих грешников, должен помнить о различных коварных искушениях. Самого Буффона едва не выбросили из заявки ЧМ -2006 – как установили прокуроры, вратарь проиграл минимум два миллиона евро мафии на «чёрном тотализаторе». Спустя шесть лет Джанлуиджи снова крупно проигрался, голкипер выплатил владельцу табачной лавки в Парме полтора миллиона евро, в ларьке был пункт приёма ставок. И снова большой скандал замяли накануне Евро-2012.

Кварацхелии надо помнить не только истории триумфа игроков из Серии А, вроде Зидана, но и истории провалов, вроде Кассано. Нельзя расслабляться. Буффон, Кьеллини и Бонуччи идут на пенсию на волне нового скандала с незаконными ставками футболистов. В Серии А свежие звёзды – Лаутаро, Кьеза, Кварацхелия, Леау и Осимхен. И все получат приглашения в другие лиги в 2024-м. «Ливерпуль» и «Бавария» на низком старте, им пригодится Кварацхелия.