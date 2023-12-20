«РБ Лейпциг» начал переговоры о трансфере чемпиона Италии 2022/2023

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сегодня, 11:57

«РБ Лейпциг» начал переговоры с «Наполи» о переходе полузащитника . Сообщается, что сам хавбек сборной Македонии готов к переменам и новому опыту. «РБ Лейпциг» сделал предложение о полноценном трансфере за 25 миллионов евро.

Элмас перешёл в «Наполи» из «Фенербахче» летом 2019 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Контракт македонца с «Наполи» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 26 миллионов евро.