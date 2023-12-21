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вчера, 17:49

«Наполи» не против участия в Суперлиге.

По информации источника со ссылкой на ANSA и журналиста Джованни Капуано, президент неаполитанского клуба заинтересован в реализации проекта.

«Рома» же, напротив, выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что будет придерживаться действующей системы европейского футбола. Ранее в новом турнире также отказались участвовать «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Бавария» и «Атлетико».