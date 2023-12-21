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«Наполи» не против участия в Суперлиге

вчера, 17:49

«Наполи» не против участия в Суперлиге.

По информации источника со ссылкой на ANSA и журналиста Джованни Капуано, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис заинтересован в реализации проекта.

«Рома» же, напротив, выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что будет придерживаться действующей системы европейского футбола. Ранее в новом турнире также отказались участвовать «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Бавария» и «Атлетико».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:52
Это просто шантаж от крупных клубов, чтоб УЕФА изменил свою позицию по поводу глупых изменений в формате Лиги Чемпионов УЕФА. Смотрите сколько травмированных игроков?! Такие нагрузки не выдерживаются игроками команд. Суперлигу навряд ли сделают, по крайней мере, в ближайшее время. Но у них получилось напугать УЕФА и ФИФА. Смотрите, скольких клубов они заставили обратиться с официальным заявлением.
протон
протон
вчера в 21:37
Наполи: Мы хотим вступить
Перес: Ща, подождите, мне Ювентус и Интер ответят
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:18
Подтянуться и другие.. Любой разлад - не в пользу Чеферина..
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:17
Кто-то против, кто-то нет. Наполи будет играть.
Tex
Tex ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
откуда они там возьмутся? Трансляция якобы бесплатная, рекламодателей нет и большое сопротивление от властей стран ЕС. Сомнительная затея
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:59
Если там будут такие "суперклубы" как Наполи, то интерес к такой Лиге будет нулевой
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:52
Там все будут потому что будут крутиться хорошие деньги
Гость
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