«Наполи» не против участия в Суперлиге.
По информации источника со ссылкой на ANSA и журналиста Джованни Капуано, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис заинтересован в реализации проекта.
«Рома» же, напротив, выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что будет придерживаться действующей системы европейского футбола. Ранее в новом турнире также отказались участвовать «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Бавария» и «Атлетико».
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