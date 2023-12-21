«Ман Юнайтед» и «Бавария» заявили, что не будут участвовать в Суперлиге

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением относительно возможного участия в Суперлиге.
Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-Лигой и другими клубами через ECA.
С аналогичным заявлением выступила и пресс-служба «Баварии», заявив, что мюнхенский клуб не будет принимать участие в этом турнире.
Сегодня, 21 декабря, европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.
Пора подтверждать разговоры реальными контрактами
Иначе Суперлиге так и останется в фантазиях Переса и Лапорты
Но на месте клубов я бы лучше молчал, а то потом просить в Суперлигу с извинениями придётся
Пора подтверждать разговоры реальными контрактами
Иначе Суперлиге так и останется в фантазиях Переса и Лапорты
Но на месте клубов я бы лучше молчал, а то потом просить в Суперлигу с извинениями придётся