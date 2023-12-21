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«Ман Юнайтед» и «Бавария» заявили, что не будут участвовать в Суперлиге

вчера, 16:08

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением относительно возможного участия в Суперлиге.

Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-Лигой и другими клубами через ECA.

С аналогичным заявлением выступила и пресс-служба «Баварии», заявив, что мюнхенский клуб не будет принимать участие в этом турнире.

Сегодня, 21 декабря, европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.

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Все комментарии
2qsey6e59kdc
2qsey6e59kdc
вчера в 19:51
Ну пока нет нормальной стратегии по Суперлиге, не анонсированы все финансовые моменты, клубы так и будут открещиваться от неё
Пора подтверждать разговоры реальными контрактами
Иначе Суперлиге так и останется в фантазиях Переса и Лапорты
Но на месте клубов я бы лучше молчал, а то потом просить в Суперлигу с извинениями придётся
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:24
Слабаки.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:47
Правельно! Не нужны всякие мусорные левые турниры. Есть Лч, ее и надо реформировать и довести до ума а не создавать новые турниры.
112910415
112910415
вчера в 16:35
и пошёл брат на брата ...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:18
Ха-ха-ха, УЕФА разослала всем письмо с одним текстом, чтоб все в срочном порядке высказались за монополию УЕФА? Манчестеру Юнайтед то какая разница, они и так недостойны играть в Лиге Чемпионов.
Гость
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