«Ман Юнайтед» и «Бавария» заявили, что не будут участвовать в Суперлиге

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вчера, 16:08

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением относительно возможного участия в Суперлиге.

Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА , Премьер-Лигой и другими клубами через ECA .

С аналогичным заявлением выступила и пресс-служба «Баварии», заявив, что мюнхенский клуб не будет принимать участие в этом турнире.