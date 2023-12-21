УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу»

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вчера, 16:32

УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов с «единой» таблицей и 36 командами.

Такое решение организация может принять, потому что европейские футбольные чиновники хотят «одержать победу над Суперлигой».

Напомним, что новый формат Лиги чемпионов должен вступить в силу уже со следующего сезона.