УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу»

УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов с «единой» таблицей и 36 командами.
Такое решение организация может принять, потому что европейские футбольные чиновники хотят «одержать победу над Суперлигой».
Напомним, что новый формат Лиги чемпионов должен вступить в силу уже со следующего сезона.
После раскола и уходом ряда ведущих европейских клубов в Суперлигу по любому придётся отказаться от нового формата, хотя и их можно заменить, свято место пусто не бывает, а вот сможет ли УЕФА победить в противостоянии с этой Суперлигой, без должной финансовой подпитки, вопрос очень спорный.
После раскола и уходом ряда ведущих европейских клубов в Суперлигу по любому придётся отказаться от нового формата, хотя и их можно заменить, свято место пусто не бывает, а вот сможет ли УЕФА победить в противостоянии с этой Суперлигой, без должной финансовой подпитки, вопрос очень спорный.