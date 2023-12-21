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УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу»

вчера, 16:32

УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов с «единой» таблицей и 36 командами.

Такое решение организация может принять, потому что европейские футбольные чиновники хотят «одержать победу над Суперлигой».

Напомним, что новый формат Лиги чемпионов должен вступить в силу уже со следующего сезона.

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Перевод с Twitter DeadlineDayLive
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Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 00:01
Я забил на эту мафию под названием фифа и уефа. Все знают, что каждый год выбирается чемпион, фу. Чемпионат мира - это неполноценный турнир, если в ней нет такой страны огромной как Россия! С ума сошли!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:57
Если отменят то хорошо, новый формат лч это бред если это правда я за старый лч , а не вот эти 36 команд.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:50, ред.
УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов с «единой» таблицей и 36 командами.

После раскола и уходом ряда ведущих европейских клубов в Суперлигу по любому придётся отказаться от нового формата, хотя и их можно заменить, свято место пусто не бывает, а вот сможет ли УЕФА победить в противостоянии с этой Суперлигой, без должной финансовой подпитки, вопрос очень спорный.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:58
Что ж ты фраер сдал назад...
altin
altin
вчера в 16:42
ну то есть они понимают что сделали антифутбольный формат, и когда клубам предложили футбольную альтернативу, отказались?) господи, расформировать эти аббривеатурные шараги
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 16:40
Может это и было целью Переса..Хе..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:34
До весны обсуждений гарантированно...
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