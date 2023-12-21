«Атлетико» выступил против участия в Суперлиге

Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением относительно создания Суперлиги.
Европейская футбольная семья не хочет европейской Суперлиги. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме «Реала» и «Барселоны») и другие. Им не нужна Суперлига. Мы выступаем за защиту великой семьи европейского футбола, за защиту национальных лиг и через них достижение квалификации для участия в европейских соревнованиях.
Сегодня, 21 декабря, европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.
Зато сейчас что-то внезапно захотелось подумать. Какое же лицемерие!
СЛ явно неидеальна, и нравится далеко не всем, но Реал и Барса хотя бы честны, в отличии от этих "борцов за сохранение еврофутбола".
Зато сейчас что-то внезапно захотелось подумать. Какое же лицемерие!
СЛ явно неидеальна, и нравится далеко не всем, но Реал и Барса хотя бы честны, в отличии от этих "борцов за сохранение еврофутбола".