«Атлетико» выступил против участия в Суперлиге

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вчера, 15:54

Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением относительно создания Суперлиги.

Европейская футбольная семья не хочет европейской Суперлиги. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме «Реала» и «Барселоны») и другие. Им не нужна Суперлига. Мы выступаем за защиту великой семьи европейского футбола, за защиту национальных лиг и через них достижение квалификации для участия в европейских соревнованиях.