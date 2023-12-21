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«Атлетико» выступил против участия в Суперлиге

вчера, 15:54

Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением относительно создания Суперлиги.

Европейская футбольная семья не хочет европейской Суперлиги. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме «Реала» и «Барселоны») и другие. Им не нужна Суперлига. Мы выступаем за защиту великой семьи европейского футбола, за защиту национальных лиг и через них достижение квалификации для участия в европейских соревнованиях.

Сегодня, 21 декабря, европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.

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Все комментарии
zxabwvb2v7wc
zxabwvb2v7wc ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:48
Когда АТМ прыгнули в поезд Суперлиги в 2021 году, они, судя по всему, не думали о том, что хочет "европейская футбольная семья".
Зато сейчас что-то внезапно захотелось подумать. Какое же лицемерие!
СЛ явно неидеальна, и нравится далеко не всем, но Реал и Барса хотя бы честны, в отличии от этих "борцов за сохранение еврофутбола".
lotsman
lotsman
вчера в 17:22
Атлетико против, Барселона за........... много ещё будет разных мнений и споров по поводу суперлиги. Новое всегда приживается с трудом.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:48
Атлетико вроде раньше за Суперлигу был. Одумались видимо!!
112910415
112910415
вчера в 16:36
и примириться стороны не смогут )
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 16:03
А Атлетико не нужны деньги?
Гость
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