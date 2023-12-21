Румменигге: «Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге»

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выступил с критикой в адрес Суперлиги, которая сегодня была легализована Европейским судом.
Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге. Когда нам предложили присоединиться к этому турниру в прошлый раз, президент Герберт Хайнер сказал: «Никогда». «Бавария» хочет побеждать, но делать это только в рамках правил.
Это рынок...капитализм...21 век....
Завтра некто с триллионами зайдёт и скажет что истинный футбол это игра руками и треугольным мячом.....так из нынешних противников очередь выстроится...чтоб сказать что они всегда так считали....
Это рынок...капитализм...21 век....
Завтра некто с триллионами зайдёт и скажет что истинный футбол это игра руками и треугольным мячом.....так из нынешних противников очередь выстроится...чтоб сказать что они всегда так считали....