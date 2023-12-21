Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыСуперлига

Румменигге: «Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге»

вчера, 15:17

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выступил с критикой в адрес Суперлиги, которая сегодня была легализована Европейским судом.

Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге. Когда нам предложили присоединиться к этому турниру в прошлый раз, президент Герберт Хайнер сказал: «Никогда». «Бавария» хочет побеждать, но делать это только в рамках правил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Аталанта» Миранчука и «Реал Сосьедад» Захаряна не поддержали Суперлигу
Вчера, 20:57
«Боруссия» Дортмунд, «Монако» и «Интер» не намерены играть в Суперлиге
Вчера, 19:13
Опубликован формат Суперлиги. Перес и Лапорта подставляют «Реал» и «Барселону»
Вчера, 18:07Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии7
УЕФА планирует отказаться от нового формата ЛЧ, чтобы «победить Суперлигу»
Вчера, 16:32
ОфициальноФлорентино Перес о Суперлиге: «Это великий день в истории футбола»
Вчера, 14:56
Футбольные лиги раскритиковали новый формат Клубного чемпионата мира
19 декабря
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
О каких правилах он говорит...??
Это рынок...капитализм...21 век....
Завтра некто с триллионами зайдёт и скажет что истинный футбол это игра руками и треугольным мячом.....так из нынешних противников очередь выстроится...чтоб сказать что они всегда так считали....
112910415
112910415
вчера в 16:39
и не будет никому покоя ни светлым днём, ни тёмной ночью ... )
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:58
Не трынди..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:43
Лучше не зарекайся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Если только предложат огромные деньги...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 