Румменигге: «Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге»

Член совета директоров «Баварии» выступил с критикой в адрес Суперлиги, которая сегодня была легализована Европейским судом.

Никто в Германии никогда не согласится на участие в Суперлиге. Когда нам предложили присоединиться к этому турниру в прошлый раз, президент Герберт Хайнер сказал: «Никогда». «Бавария» хочет побеждать, но делать это только в рамках правил.