Опубликован формат Суперлиги. Перес и Лапорта подставляют «Реал» и «Барселону»

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вчера, 18:07

Негатив обрушится на авторов переворота.

Законность Суперлиги не отменяет её вредность

Дети росли с желанием услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть за свою страну на Евро или ЧМ . Футбольные дети не рождены для финансовой войны чиновников УЕФА , ФИФА и владельцев клубов, желающих контролировать миллиардные финансовые потоки. Манипулируют, рассказывая о золотых горах, которые якобы подарит Суперлига. Да, европейский суд постановил, что президенты Чеферин и Инфантино превысили полномочия, когда пытались запретить Суперлигу как идею.

По закону нет монополии на проведение футбольных соревнований. Но есть глас народа. Ультрас с фанатами не изменили мнения о Суперлиге. А «Ювентус» после того, как президент Аньелли попал под санкции, не будет явно делать ставку на проект, в котором два участника – «Реал» и «Барселона». Лапорте 61 год, а Пересу 76. У них разное финансовое положение. Оба переживают последствия реконструкции стадионов, это дорогие проекты, им нужен свежий приток миллионов.

Миллиарды на Суперлигу могут дать только шейхи и банкиры из США . В первом сезоне турнира не будет клубов из Саудовской Аравии, а во втором появятся. Вот только сейчас существуют кодексы УЕФА и ФИФА – плохие, но законы. А сколько месяцев пройдет до первой ссоры президентов клубов между собой без центральной власти? Увидим выход из Суперлиги посреди сезона. Два испанских гиганта с «Ювентусом» планировали получить в свои руки все деньги европейского футбола.

Понятно, почему «Атлетико», «Бавария», ПСЖ и английские клубы не соглашаются отдать свое будущее Лапорте и Пересу. Оба немолодые. У них банально нет двадцати лет у власти, и они при памяти, чтобы осуществить обещания процветания под крылом у инвестиционных фондов из США и Ближнего Востока. Бесплатный сыр в мышеловке. Если обещают бесплатные трансляции Суперлиги, то уже продались. А у спонсоров, которым не нужна прибыль, всегда плохие намерения.

Формат Суперлиги намного хуже системы еврокубков

Лапорта и Перес не хотят мараться, сидят в тени. Им нужна была прокладка. Компания, которая будет отвечать за Суперлигу и транслировать идеи. Нашли «директора» Райхарта, организовали компанию А22. Теперь выкатили идею Суперлиги. Три дивизиона – «Звездный», «Золотой» и «Синий», всего 64 клуба. Первые дивизионы по 16 клубов, последняя лига из 32. Группы по восемь клубов, игры дома и на выезде, 14 матчей, решающие туры после праздников.

Дальше формируют восьмерки от каждого дивизиона, играют плей-офф. Получится три победителя за сезон, аналог еврокубков. Но представители дивизионов почти не пересекаются. При Суперлиге «Реал» и «Барселона» не сыграют в России, Чехии или Швейцарии в ближайшие пятьдесят лет. Два худших клуба «Звездной» лиги вылетят в «Золотую», финалисты второго дивизиона пойдут в первый. Аналогично с третьей лигой, два клуба наверх.

Если МЮ десятый в АПЛ , но не вылетел из «Звездной» первой лиги, то остается в Суперлиге с элитой, а второй клуб чемпионата Англии пойдет максимум в третий дивизион турнира. Хорошо придумали, годами держаться в Суперлиге и быть пятнадцатым дома. Тогда национальные чемпионаты можно закрывать, нет разницы между вторым местом и последним из тех, кто не вылетел. За один год лишь 12 клубов из Европы получат путевки в Суперлигу.

Сейчас таких клубов 96 каждый сезон, а гарантия только у троих обладателей кубков. Например, если «Арсенал» не попадает в «Звездный» дивизион, то ему надо минимум два года, чтобы сыграть с элитой. Если «Реал» вылетел из первого дивизиона Суперлиги, то минимум год не пересечется с лучшими клубами. А может и десять лет подряд. Бредовая идея. А разговоры о пользе конкуренции смешат, ведь предлагают как раз классическую монополию.

Многие гранды не пойдут в Суперлигу. Заход туда – это выход из УЕФА . Убьют Лигу чемпионов, чтобы получить прибыль. Или не будет денег? Если разделить грандов и параллельно играть два типа турнира, то прибыль упадет. Математически нужно минимум шесть лет, чтобы на 100 % обновить «Звездную» лигу из 16 клубов. На деле самые богатые команды будут держаться там десятилетиями, и будет два раунда плей-офф до финала, ниже шанс вылета.

Лига чемпионов уже зарабатывает, хотя там каждый год отбор. Фанаты Суперлиги говорят, что система плохая? Всё верно. Но что предлагают взамен? Власть двух царей при поддержке шейхов и безликих мужчин с Уолл-Стрит. Лапорта и Перес планируют погулять на одолженные деньги. Как часто человек счастлив, взяв кредиты? Редко, одолженное надо отдавать. Хотят заложить весь европейский футбол, чтобы «Реалу» и «Барселоне» выдали по миллиарду.

Разговоры о реформах нужно направить в полезное русло

Никто не отрицает, что реформы нужны. Арбитраж? Нужны центры подготовки арбитров по Европе. Это недорого, но в УЕФА не думают о справедливом судействе, запоздали с повторами лет на десять. Трансферы? Конечно, надо пресекать цены с потолка, как в случае со многими сделками АПЛ . Нет, рыночная экономика не работает за счет выдумывания ценников. Нужна привязка к реальным доходам. Контроль финансов? Очередной провал УЕФА .

Богатые клубы набрали у спонсоров денег, которые невозможно отработать. Много реальных задач, начиная с переподготовки клубных врачей из-за роста нагрузок. Тоже важная тема, профсоюз футболистов против Клубного чемпионата мира с 32 участниками по аналогии с чемпионатом мира. Турнир для сборных теперь из 48 команд. Увеличили количество матчей в Лиге чемпионов. А Перес и Лапорта выдумали 14 поединков группового этапа.

Плей-офф в формате Суперлиги короче, но минусов у идеи намного больше, чем плюсов. Начиная с того, что анархия не сработает. Это выдумка для маленького культа с диктатором в папахе и тема для разговора философов правого толка. Но анархия не лучше демократии. А за настоящую демократию надо бороться. Здоровье игроков, финансы, футбольное правосудие – три кита, хотя есть важные дельфины и касатки, с которыми тоже надо разобраться.

Перес и Лапорта, которые не навели порядок с судейством в Ла Лиге, обещают, что организуют справедливый идеальный турнир, где… судьями будут они сами. А ещё парочка шейхов, у которых возьмут миллиарды. Не верим в благие намерения подмять под себя европейский футбол, уничтожив Лигу чемпионов. Формат Суперлиги ужасный, 30 команд из 32 гарантируют теплое местечко в элитных лигах. Это не демократия, а попытка нагло захватить власть.