«Нант» продлил контракт с нападающим, которым интересовался «Спартак»

Пресс-служба «Нанта» объявила о продлении контракта с нападающим Моузесом Саймоном.
Новое соглашение футболиста рассчитано до 2026 года. Примечательно, что летом этого года интерес к форварду проявлял «Спартак», как сообщали СМИ.
Пресс-служба «Нанта» объявила о продлении контракта с нападающим Моузесом Саймоном.
Новое соглашение футболиста рассчитано до 2026 года. Примечательно, что летом этого года интерес к форварду проявлял «Спартак», как сообщали СМИ.
Если смотреть со стороны, то вроде как селекция в Спартаке нормальная. Нельзя просто сказать: селекционеры работают плохо, потому, что многие игроки не заиграли. А причины не раскрываются ( к тому же, почти все, кто так и не заиграл, были совсем молоды, либо наоборот, на излёте ).. Но все же работают хотя далеко не всё подчиняется логике .....
Единственное, что бросается в глаза, так это с непоследовательностью в выборе тренеров. У Спартака они как генсеки в Союзе, лысого сменял лохматый, потом опять лысый, а за ним снова лохматый... Так и с тренерами. Один исповедует атаку и короткий пас, другой упирает на оборону и контратаки. Вообще разные философии. Так вот покупают игроков одному, а работать с ними приходилось другому. Так что, в клубе проблем всегда хватало, но не с трудными игроками, а с порядком и с ответственностью руководителей за то, что творят...
Если смотреть со стороны, то вроде как селекция в Спартаке нормальная. Нельзя просто сказать: селекционеры работают плохо, потому, что многие игроки не заиграли. А причины не раскрываются ( к тому же, почти все, кто так и не заиграл, были совсем молоды, либо наоборот, на излёте ).. Но все же работают хотя далеко не всё подчиняется логике .....
Единственное, что бросается в глаза, так это с непоследовательностью в выборе тренеров. У Спартака они как генсеки в Союзе, лысого сменял лохматый, потом опять лысый, а за ним снова лохматый... Так и с тренерами. Один исповедует атаку и короткий пас, другой упирает на оборону и контратаки. Вообще разные философии. Так вот покупают игроков одному, а работать с ними приходилось другому. Так что, в клубе проблем всегда хватало, но не с трудными игроками, а с порядком и с ответственностью руководителей за то, что творят...