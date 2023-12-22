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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

«Нант» продлил контракт с нападающим, которым интересовался «Спартак»

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Вещий
Вещий
сегодня в 15:14
Ну что, ключевое слово "интересовался" .....

Если смотреть со стороны, то вроде как селекция в Спартаке нормальная. Нельзя просто сказать: селекционеры работают плохо, потому, что многие игроки не заиграли. А причины не раскрываются ( к тому же, почти все, кто так и не заиграл, были совсем молоды, либо наоборот, на излёте ).. Но все же работают хотя далеко не всё подчиняется логике .....

Единственное, что бросается в глаза, так это с непоследовательностью в выборе тренеров. У Спартака они как генсеки в Союзе, лысого сменял лохматый, потом опять лысый, а за ним снова лохматый... Так и с тренерами. Один исповедует атаку и короткий пас, другой упирает на оборону и контратаки. Вообще разные философии. Так вот покупают игроков одному, а работать с ними приходилось другому. Так что, в клубе проблем всегда хватало, но не с трудными игроками, а с порядком и с ответственностью руководителей за то, что творят...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:03
Ну пускай Саймон играет долго и плодотворно....
Гость
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