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Представитель Файзуллаева сообщил, что зимой игрок не покинет ЦСКА

сегодня, 09:26

Кахор Муминов, представитель компании ProSports management, которая ведёт дела полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:01
На сегодня Файзулаев один из ключевых игроков ЦСКА, а учитывая их короткую скамейку, то его уход будет просто катастрофой для болельщиков клуба.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:56
Хорошая новость, игрок вписался в команду, играет ярко и полезно. Зимой подписать бы ещё такого Аббосбека.)))))
sova147
sova147
сегодня в 10:04
Этот игрок внёс новую струю в команду
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:57
А зачем куда-то уходить?
Игра получается, будет развиваться
Через год можно посмотреть в сторону Запада
ОПС
ОПС
сегодня в 09:42
Это конечно хорошо, но зима еще не кончилась и трансферы продолжатся, так что не надо зарекаться. Все может быть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:30
Это хорошо, такой игрок нужен армейцаи
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