Представитель Файзуллаева сообщил, что зимой игрок не покинет ЦСКА

Кахор Муминов, представитель компании ProSports management, которая ведёт дела полузащитника ЦСКА , ответил на вопрос о будущем футболиста.

Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда. Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать также за ЦСКА , то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов.