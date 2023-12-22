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ЦСКА рассчитывает оформить трансфер капитана «Бунедкора»

вчера, 19:34

Капитан «Бунедкора» Авазбек Улмасалиев может продолжить карьеру в России.

По данным источника, ЦСКА рассматривает возможность подписания молодого защитника. «Армейцы» намерены усилить центр обороны в январе.

В нынешнем сезоне Улмасалиев провёл 28 матчей за «Бунедкор» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:27
Неплохое будет пополнение - это точно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:42
Армейские скауты не перестают удивлять своими нестандартными трансферными находками и что самое интересное они, как правило, крайне редко ошибались в своём выборе. За относительно невысокую стоимость находили игроков довольно таки приличного уровня, так было в это лето с узбеком Файзулаевым, полтора года назад удачная недорогая аренда турка Языджи, ещё раньше словенец Бийол и даже несколько игроков исландской Сборной по первоначальной стоимости не превышавшей миллион евро, а то и в разы меньше за каждого футболиста. Зато дальнейшая продажа почти всегда с выгодой.

Надеюсь и сейчас анонсированный трансфер двадцати трёх летнего игрока сборной Узбекистана, оценённого Трансфермаркетом в четыреста тысяч евро, так же окажется удачным приобретением армейцами в это трансферное окно и поможет решить проблему с кадровым дефицитом в защите, потому как он может сыграть как на привычном для себя центе, так и на обоих флангах обороны. Осталось дождаться официального сообщения от клуба о сделке. Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:13
23 года 1м 87 см. Рослый и молодой парень. Тогда Агапова можно отпустить.
Naherger
Naherger
вчера в 20:09
Интересный вектор развития выбрал ЦСКА...
Сейчас это может оказаться очень даже кстати,если все будут вписываться в команду так же как файзулаев. Кстати,юлдошев из пари нн выглядит неплохим вариантом на фланг обороны,вместо гайича ( надеюсь,слухи что им интересуются клубы из Европы правдивы и он нас покинет)
3cgmrb6tcx34
3cgmrb6tcx34
вчера в 19:43
если заиграет, то почему нет?!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:39, ред.
Интересна формулировка ЦСКА рассчитывает.....
Пусть расчёт оправдается. Удачи ЦСКА.
Гость
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