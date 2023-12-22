ЦСКА рассчитывает оформить трансфер капитана «Бунедкора»

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вчера, 19:34

Капитан «Бунедкора» может продолжить карьеру в России.

По данным источника, ЦСКА рассматривает возможность подписания молодого защитника. «Армейцы» намерены усилить центр обороны в январе.

В нынешнем сезоне Улмасалиев провёл 28 матчей за «Бунедкор» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.