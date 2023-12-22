ЦСКА рассчитывает оформить трансфер капитана «Бунедкора»

Капитан «Бунедкора» Авазбек Улмасалиев может продолжить карьеру в России.
По данным источника, ЦСКА рассматривает возможность подписания молодого защитника. «Армейцы» намерены усилить центр обороны в январе.
В нынешнем сезоне Улмасалиев провёл 28 матчей за «Бунедкор» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Сейчас это может оказаться очень даже кстати,если все будут вписываться в команду так же как файзулаев. Кстати,юлдошев из пари нн выглядит неплохим вариантом на фланг обороны,вместо гайича ( надеюсь,слухи что им интересуются клубы из Европы правдивы и он нас покинет)
Сейчас это может оказаться очень даже кстати,если все будут вписываться в команду так же как файзулаев. Кстати,юлдошев из пари нн выглядит неплохим вариантом на фланг обороны,вместо гайича ( надеюсь,слухи что им интересуются клубы из Европы правдивы и он нас покинет)
Надеюсь и сейчас анонсированный трансфер двадцати трёх летнего игрока сборной Узбекистана, оценённого Трансфермаркетом в четыреста тысяч евро, так же окажется удачным приобретением армейцами в это трансферное окно и поможет решить проблему с кадровым дефицитом в защите, потому как он может сыграть как на привычном для себя центе, так и на обоих флангах обороны. Осталось дождаться официального сообщения от клуба о сделке. Болейте за своих, а не против чужих!
Надеюсь и сейчас анонсированный трансфер двадцати трёх летнего игрока сборной Узбекистана, оценённого Трансфермаркетом в четыреста тысяч евро, так же окажется удачным приобретением армейцами в это трансферное окно и поможет решить проблему с кадровым дефицитом в защите, потому как он может сыграть как на привычном для себя центе, так и на обоих флангах обороны. Осталось дождаться официального сообщения от клуба о сделке. Болейте за своих, а не против чужих!