В «Барселоне» назвали сумму, за которую могут продать Левандовского

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сегодня, 09:30

Несмотря на то что нападающий «Барселоны» и сборной Польши и его агент хотят остаться в столице Каталонии, в руководстве клуба рассматривают вариант с продажей игрока. Следующим летом поляка могут выставить на трансфер за 20 миллионов евро.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне поляк провёл 21 матч в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 20 миллионов евро.