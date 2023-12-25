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В «Барселоне» назвали сумму, за которую могут продать Левандовского

сегодня, 09:30

Несмотря на то что нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски и его агент хотят остаться в столице Каталонии, в руководстве клуба рассматривают вариант с продажей игрока. Следующим летом поляка могут выставить на трансфер за 20 миллионов евро.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне поляк провёл 21 матч в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:57
Вполне возможно что уйдёт, только не в СА, а в МЛС
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:39
К сожалению для "Барсы" и нас с вами, второго Герда Мюллера на футбольном горизонте не видно. А хотелось бы...
salleeh
salleeh
сегодня в 11:34
Значит сломают челюсть как Обамеянгу и уйдёт куда скажут🧐… Скоро и в сборную Польши не позовут…
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
сегодня в 11:33
В прошлом сезоне Левандовски был полезен, как бы его не хейтили.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:30
Барса - чемпион по бестолковым трансферам..
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 10:11
Одну безделушку из барсы выкинули в псж,теперь и от второй надо избавляться.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:59
А может и до конца контракта остаться.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:56
Просто Роберт ровно на 5 млн. лучше Криштиану. 🤔
Elliada
Elliada
сегодня в 09:43
Летом поляку исполнится 36 лет. 20 млн явно завышенная цена. Помнится, что Роналду в 36 лет продали МЮ за 15 млн. Очевидно, что поляк переоценен. Это Бавария делала его топом. В Барселоне он провалился. Никто в Европе не заплатит за него 20 млн. За такие деньги его могут купить только клубы СА.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:40
Левандовскому не хватит ума и смелости ехать к арабам или в МЛС. Либо карьеру завершит, либо где то в полутоповом клубе еще попылит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:35
У арабов деньги есть
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