Беллингем мог перейти в МЮ, но ему не дали поговорить с Алексом Фергюсоном

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сегодня, 22:30

Полузащитник мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, когда выступал за «Бирмингем».

Три года назад, когда МЮ руководил , «красные дьяволы» вели борьбу за подписание молодого англичанина. Норвежский специалист обратился к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру , чтобы он помог клубу убедить Беллингема перейти в МЮ . Молодой футболист посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне, а Сульшер и его помощники готовили «аналитическую презентацию». Это было сделано для того, чтобы показать юноше его перспективы в первой команде на «Олд Траффорд». По мнению Сульшера, вклад Фергюсона в их усилия повысил бы шансы подписать Беллингема.