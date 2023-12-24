Беллингем мог перейти в МЮ, но ему не дали поговорить с Алексом Фергюсоном

Полузащитник Джуд Беллингем мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, когда выступал за «Бирмингем».
Три года назад, когда МЮ руководил Оле-Гуннар Сульшер, «красные дьяволы» вели борьбу за подписание молодого англичанина. Норвежский специалист обратился к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону, чтобы он помог клубу убедить Беллингема перейти в МЮ. Молодой футболист посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне, а Сульшер и его помощники готовили «аналитическую презентацию». Это было сделано для того, чтобы показать юноше его перспективы в первой команде на «Олд Траффорд». По мнению Сульшера, вклад Фергюсона в их усилия повысил бы шансы подписать Беллингема.
Однако директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто не дал Фергюсону провести разговор с молодым футболистом. Сэр Алекс просто пожал руку Беллингему, а после ему пришлось уйти, потому что Мерто не дал им времени поговорить. Директор МЮ решил, что будет лучше провести экскурсию по инфраструктуре клуба для Джуда и его родителей.
высоких амбиций Клуба, при наличии очень опытных и сильных игроков и талантливых молодых ребят! ...А МЮ, пока, без коментов...!
высоких амбиций Клуба, при наличии очень опытных и сильных игроков и талантливых молодых ребят! ...А МЮ, пока, без коментов...!
P.S. С Детства за Манчестер Сити!!!
P.S. С Детства за Манчестер Сити!!!