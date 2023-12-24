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Беллингем мог перейти в МЮ, но ему не дали поговорить с Алексом Фергюсоном

сегодня, 22:30

Полузащитник Джуд Беллингем мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, когда выступал за «Бирмингем».

Три года назад, когда МЮ руководил Оле-Гуннар Сульшер, «красные дьяволы» вели борьбу за подписание молодого англичанина. Норвежский специалист обратился к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону, чтобы он помог клубу убедить Беллингема перейти в МЮ. Молодой футболист посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне, а Сульшер и его помощники готовили «аналитическую презентацию». Это было сделано для того, чтобы показать юноше его перспективы в первой команде на «Олд Траффорд». По мнению Сульшера, вклад Фергюсона в их усилия повысил бы шансы подписать Беллингема.

Однако директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто не дал Фергюсону провести разговор с молодым футболистом. Сэр Алекс просто пожал руку Беллингему, а после ему пришлось уйти, потому что Мерто не дал им времени поговорить. Директор МЮ решил, что будет лучше провести экскурсию по инфраструктуре клуба для Джуда и его родителей.

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Все комментарии
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 23:27
...Джуд с приходом в Реал,сразу,окунулся с головой в атмосферу безусловно командной игры,сплочённости,взаимопонимания и
высоких амбиций Клуба, при наличии очень опытных и сильных игроков и талантливых молодых ребят! ...А МЮ, пока, без коментов...!
ABir
ABir
сегодня в 22:51
Хорошо , что не дали переговорить с Сэром, и хорошо, что Джуд сейчас не в непонятном МЮ,а в вечно Королевской Реале. Во времена Фергюсона еще можно было стремиться в МЮ, но только не сейчас.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:37, ред.
Он лично решил перейти в БД,Ю так же как Холанн, никогда бы в МЮ не перешёл, история с Батей не даёт покоя, и тем наивные кто думал что он перейдёт в МЮ, сказал жду Встречи с МЮ, Грилиш удалял комменты, а Холанн их не писал
P.S. С Детства за Манчестер Сити!!!
Гость
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