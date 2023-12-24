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Мбаппе не хочет уходить из ПСЖ в январе 2024 года

сегодня, 21:51

Нападающий Килиан Мбаппе хочет завершить сезон 2023/24 в составе ПСЖ.

Форвард не хочет покидать парижский клуб в январе 2024-го, несмотря на то, что его контракт с парижанами истекает летом следующего года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:44
Волшебная сила денег! А ведь и правда. Денег много не бывает!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:31, ред.
Мбаппе не хочет уходить из ПСЖ в январе 2024 года .

Приз зрительских симпатий этому инсайдеру , для кабинета фантазий !!!)))☝️👌🤣🤣
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 22:28
Денег хочет. Иначе бы давно уже играл в Реале.
drug01
drug01
сегодня в 22:11
Играет хорошо зачем ему менять команду
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:10
Мбаппе не хочет уходить из ПСЖ в январе 2024 года .
Очередная история о Мбаппе !)
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 21:56
А что он хочет?.. Это интересней.. Но, видать, он и сам не знает.. Хе..
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