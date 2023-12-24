Мбаппе не хочет уходить из ПСЖ в январе 2024 года .

Нападающий Килиан Мбаппе хочет завершить сезон 2023/24 в составе ПСЖ.
Форвард не хочет покидать парижский клуб в январе 2024-го, несмотря на то, что его контракт с парижанами истекает летом следующего года.
Нападающий Килиан Мбаппе хочет завершить сезон 2023/24 в составе ПСЖ.
Форвард не хочет покидать парижский клуб в январе 2024-го, несмотря на то, что его контракт с парижанами истекает летом следующего года.
Приз зрительских симпатий этому инсайдеру , для кабинета фантазий !!!)))☝️👌🤣🤣
Приз зрительских симпатий этому инсайдеру , для кабинета фантазий !!!)))☝️👌🤣🤣
Очередная история о Мбаппе !)
Очередная история о Мбаппе !)