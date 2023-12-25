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Нападающий «Брюгге» может перейти в «Арсенал»

сегодня, 00:15

Нападающий «Брюгге» Андреас Ольсен может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, за ситуацией вокруг футболиста следит «Арсенал».

В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей за «Брюгге», в которых забил 17 голов и отдал 5 ассистов.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:30
прикольно
даже не шоколад
удачи в Арсенале!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:36
Статистика у него есть, но это Англия.
drug01
drug01
сегодня в 00:28
В Англии футбол покруче, пожелаем удачи!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
Кстати классный молодой паренёк с перспективой . Вполне может заиграть в АПЛ Арсенале .
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