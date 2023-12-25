Нападающий «Брюгге» может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Брюгге» Андреас Ольсен может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, за ситуацией вокруг футболиста следит «Арсенал».
В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей за «Брюгге», в которых забил 17 голов и отдал 5 ассистов.
Нападающий «Брюгге» Андреас Ольсен может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, за ситуацией вокруг футболиста следит «Арсенал».
В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей за «Брюгге», в которых забил 17 голов и отдал 5 ассистов.
даже не шоколад
удачи в Арсенале!
даже не шоколад
удачи в Арсенале!