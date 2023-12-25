Нападающий «Брюгге» может перейти в «Арсенал»

1703452513

сегодня, 00:15

Нападающий «Брюгге» может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, за ситуацией вокруг футболиста следит «Арсенал».

В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей за «Брюгге», в которых забил 17 голов и отдал 5 ассистов.