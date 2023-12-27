«Реал» заинтересован в защитнике «Зенита»

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вчера, 16:53

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана попал в сферу интересов «Реала». Главный скаут мадридцев Джуни Калафат наблюдал за игрой футболиста и остался доволен увиденным. «Реал» потерял центральных защитников и рассматривает возможность аренды Алипа.

24-летний казах перешёл в «Зенит» из «Кайрата» зимой 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Алип провёл 23 матча и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.