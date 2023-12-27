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«Реал» заинтересован в защитнике «Зенита»

вчера, 16:53

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в сферу интересов «Реала». Главный скаут мадридцев Джуни Калафат наблюдал за игрой футболиста и остался доволен увиденным. «Реал» потерял центральных защитников и рассматривает возможность аренды Алипа.

24-летний казах перешёл в «Зенит» из «Кайрата» зимой 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Алип провёл 23 матча и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 19:06
Смешно ... Алип один из дырявых защитников ...
Агенты жгут то казах то бразилец ))) всех в реал с Семаком )))) и главное с Миллером ))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:08
Реал долго искал двух защитников первые буквы имён которых будут составлять слово "РЕАЛ"....
"РЕ" - Ренан
"АЛ" - Алип

...и вот это свершилось....звёзды сошлись....)
Real Madrid ola
Real Madrid ola
вчера в 17:43, ред.
Зачем реалу покупать иностранца, причем не самого сильного, когда таких же уровнем защитников в своей молодежке человек 15-20?
shlomo
shlomo
вчера в 17:37
Очень смахивает на жирную утятину.... Реал и Зенит радом не стояли никогда...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:11
Мне кажется, или журналисты Соккера спецом троллят "Реал"? В статье у них Перес ради третьего LW Крооса собирается продавать, в новостях Ренана и Алипа купить. В трактовке Соккера "Реал" выглядит не 14-кратным победителям ЛЧ и самой титулованной командой XXI века, а чем-то вроде передвижного цирка.
protest58us
protest58us
вчера в 16:59
Меняем на Винисиуса
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:58
Ну ладно 1 января скоро, но не 1 же апреля...
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