Ещё один тинейджер за 60 млн евро, преемник Малкома и цель ПСЖ. На бразильском рынке – широкий выбор

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вчера, 14:49

Все – молодые таланты.

У «Зенита» переговоры с «Палмейрасом»

Петербуржцы не бросают попыток найти преемника Малкома – летом провернуть трансфер не удалось, хотя варианты были. «Сине-бело-голубые» обратились к уже знакомому рынку – в Бразилии есть обширная сеть связей. В ноябре появились инсайды, что клуб обратил внимание на вингера Артура из «Палмейраса».

Сообщалось, что «Зенит» готов предложить 12 миллионов евро, запросы бразильцев – 20 млн. С того момента стороны успели подойти к общему знаменателю – называется сумма отступных в 15+3 миллиона евро. Самому исполнителю предложили контракт на 5 лет.

Дело остаётся за малым. Боссы команды «Палмейрас» хотят включить в соглашение пункты, чтобы обезопасить себя от просрочек платежей от петербуржцев. Так, от «Зенита» потребуют банковских гарантий – на случай нарушения предусмотрен большой штраф. Ещё есть вероятность, что оплату потребуют проводить не через российские банки – так хотят избежать рисков.

«Палмейрас» вообще может неслабо заработать в предстоящее трансферное окно, а для «Зенита» ради борьбы с «Краснодаром» согласиться на такие условия не так уж страшно.

Англичане воюют за хавбека «Флуминенсе»

Есть что предложить европейцам и у «Флуминенсе». В их составе самый ценный актив – 22-летний опорник Андре, которого оценивают в 25 миллионов евро. Полузащитник входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Фулхэма» и «Арсенала» — их скауты следили за исполнителем ещё во время финала Кубка Либертадорес.

Мерсисайдцы летом предлагали бразильцам 30 миллионов евро, но те отказали. Теперь «Флуминенсе» хочет выручить от сделки больше 35 млн – с игроком договорились, что отпустят его зимой, приняв лучшее из поступивших предложений.

И на удивление лидером в английской гонке считается «Фулхэм» — «дачники» опасаются, что потеряют Палиньо (на него нацелилась «Бавария»), и готовятся бросить все силы на приобретение альтернативы.

Уже в конце декабря в борьбу за Андре включилась «Барселона». Опорник «Флуминенсе» для них – не приоритетный вариант. Хотя цели ещё могут измениться – к тому же спортивный директор «сине-гранатовых» Деку в тесном контакте с боссами бразильского клуба.

Эстевао — интерес «Барсы», ПСЖ , «Сити» и МЮ

Все лучшие нацелились на ещё одного футболиста из клуба «Палмейрас». Пока «Зенит» договаривается по условиям трансфера Артура, куда более ценный актив – 16-летний вингер Эстевао.

По последним данным футболист находится на пересечении сфер интересов «Пари Сен-Жермен», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити». При этом сам «Мессиньо» называет мечтой сыграть за каталонцев, его отец, посетивший почти каждую из команд-претендентов, тоже склоняется к варианту с испанцами.

Для перехода в «блауграну» есть серьёзные препятствия – они действуют нерешительно, плюс испытывают финансовые проблемы – компенсацию в 60 миллионов евро потянуть могут все конкуренты, но не «Барса».

В этой ситуации «сине-гранатовые» – скорее аутсайдеры ожесточённой гонки. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится – кризис в клубе глубокий и затяжной.

ПСЖ – победитель гонки за Беральдо

Речь, на секундочку, о самом ценном активе «Сан-Паулу». Его оценочная трансферная стоимость – 15 миллионов евро.

Изначально внимание на центрального защитника обратил «Ливерпуль». У мерсисайдцев центр обороны – одна из наиболее проблемных позиций. Ван Дейк уже не праймовый, хоть и надёжный, ещё есть Конате. Но случись что – и выпускать придётся проблемных Гомеса, Матипа, совсем «зелёного» Куанса. При этом коллективу позарез нужно усиление, чтобы поддерживать борьбу за чемпионство в АПЛ (пока идут на 2-м месте).

Ценник на молодого бразильца пока не кусается – «Сан-Паулу» попросит больше 20 миллионов евро. По крайней мере эта цифра называлась, когда появились слухи об интересе «Зенита». Сообщалось, что петербуржцы предлагали за центрбека 18 миллионов, но получили отказ. Торговаться тяжело ещё и из-за долгосрочного контракта игрока – он рассчитан до конца 2028 года.

Позднее включился и ПСЖ – парижане согласовали условия контракта с 20-летним исполнителем и согласились на запросы «Сан-Паулу» в размере 20 млн.

Тренд на 16-летних

Понятно, что бразильские клубы распродают молодых талантов, но крупные сделки по 16-летним исполнителям – пока что-то непривычное. При этом «Палмейрас» готов провернуть уже вторую такую сделку с прошлой осени.

До этого бразильцы договорились с мадридским «Реалом» о трансфере юного форварда Эндрика. Страйкера называют преемником Роналдо, сумма сделки составила 72 миллиона евро. А поскольку футболист до наступления совершеннолетия не может уехать в европейский чемпионат, «Палмейрас» сохранил его до 18 лет.

Теперь по тому же пути может отправиться одноклубник Эндрика Эстевао. За него команды готовы выложить похожую сумму. В клубе «Палмейрас» рассчитывают на аналогичную структуру сделки – продажа и обратная аренда до совершеннолетия.

С другой стороны, были и более ранние примеры таких сделок – Родриго и Винисиус, которые доросли до лидеров «Реала», начинали так же. У «Сантоса» и «Фламенго» их купили в совсем юном возрасте. Затем привезли в Испанию. Те адаптировались к новому чемпионату в клубной системе – и постепенно доросли до старта основной команды.