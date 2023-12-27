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«Рома» хочет вернуть Санчеша в ПСЖ

вчера, 15:54

Футбольный клуб «Рома» намерен расторгнуть арендное соглашение с полузащитником сборной Португалии Ренату Санчешем и зимой вернуть его в «Пари Сен-Жермен», несмотря на то что аренда рассчитана до лета. В Париже не против такого развития событий, если агент игрока найдёт ему новый клуб.

Санчеш перешёл в ПСЖ из «Лилля» летом 2022 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Рому», португалец сыграл 9 матчей в Серии А и Лиге Европы, отметился голом и получил 2 жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.

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Все комментарии
Milan199675
Milan199675
вчера в 18:29
Прошлым летом Милан хотел подписать Санчеша, но тот выбрал ПСЖ. В Милане он был бы основным игроком, а сейчас уже никому не нужен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
Не устроил тренера -это точно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:26
Ну вот и всё, закончилось лето !))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:56
Скорее не Рома, а Жозе Моур... Пусть играет в ПСЖ.
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