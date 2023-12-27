«Рома» хочет вернуть Санчеша в ПСЖ

Футбольный клуб «Рома» намерен расторгнуть арендное соглашение с полузащитником сборной Португалии Ренату Санчешем и зимой вернуть его в «Пари Сен-Жермен», несмотря на то что аренда рассчитана до лета. В Париже не против такого развития событий, если агент игрока найдёт ему новый клуб.
Санчеш перешёл в ПСЖ из «Лилля» летом 2022 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Рому», португалец сыграл 9 матчей в Серии А и Лиге Европы, отметился голом и получил 2 жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.