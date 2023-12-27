«Рома» хочет вернуть Санчеша в ПСЖ

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вчера, 15:54

Футбольный клуб «Рома» намерен расторгнуть арендное соглашение с полузащитником сборной Португалии и зимой вернуть его в «Пари Сен-Жермен», несмотря на то что аренда рассчитана до лета. В Париже не против такого развития событий, если агент игрока найдёт ему новый клуб.