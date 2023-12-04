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Президент РПЛ высказался по поводу матча ЦСКА и «Ростова»

сегодня, 11:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что у лиги нет права переносить игры чемпионата.

Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия. Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определённые неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.

В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжёлые условия, но тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошёл в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Ростов».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:23
Матч Факела с Балтикой прошел на картофельном поле, а не в приемлемых условиях.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:10
Локо нашли возможность привести Арену в нормальный вид для игры в футбол. Для этого накрыли поляну пленкой и привлекли технику. У нищеброда видимо таких условий больше нет, как кроме одного трактора Беларус с отвалом, или спецом не нашлось.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:30, ред.
С другой стороны, я вспомнил, как пару десятков лет назад играли и на более заснеженных полях, и никто не жаловался. Мужиками были. Неженками и капризулями стали. Оделись потеплее, сыграли пару матчей на морозце, знаете, как бодрит. Да и какое - никакое разнообразие в жизни. После матча пришли домой румяные от морозца, сели за самовар, попили из блюдца чайку с сахаром вприкуску, одно удовольствие. Снега, видите ли, испугались.
альсато
альсато
сегодня в 12:16
ЦЕЛЫЙ Президент РПЛ, ЦЕЛЫЙ ГЕНСЕК РФС-были за то, чтоб перенести матч, а какой то судья (из подворотни).послал этих "уважаемых" людей на три буквы и провел матч в таких условиях, при которых хозяин пса не выпустит....смеха тура, да и только)))))))...Гнать, СЦУКА, в шею, прозаседались!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:51, ред.
Не удивлюсь, если по результатам этого консультирования и обсуждения , будет создана в дальнейшем некая структура , которая будет согласовывать и координировать взаимодействие и выстраивать связи между РФС и РПЛ...)
85mkn247gq5e
85mkn247gq5e
сегодня в 11:42
Судья в данном случае решил, что матч должен быть сыгран, несмотря на погодные условия.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:36
Все высказались, что дальше...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:26
Почему то в Локомотиве знали, что наступила зима и подготовились к игре, в зимних условиях, заранее. Поле укрыли плёнкой, а перед матчем плёнку сняли и игра прошла в приемлемых условиях. А вообще то, о том, что в России, в центральных и северных областях, в период с ноября и по март включительно, выпадает снег и бывает его много, давно пора знать. А то привыкли зимой на Мальдивах Новый Год встречать и про снег забыли.
tm5e8aakkvwf
tm5e8aakkvwf
сегодня в 11:23
Но свои ошибки он не признаёт
Гость
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