В РПЛ раздумывают над учреждением Зала славы

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов высказался на тему возможного учреждения Зала славы Российской Премьер-Лиги.
Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали.
Ранее в РПЛ назвали трудности для проведения Матча звёзд чемпионата России.
Не знаю, не знаю. Как по мне, то настоящие ЗВЕЗДЫ были только в советском футболе. Если начать всех перечислять- не хватит ни времени, ни сил...
Не знаю, не знаю. Как по мне, то настоящие ЗВЕЗДЫ были только в советском футболе. Если начать всех перечислять- не хватит ни времени, ни сил...
Нет, несомненно в нашем футболе было много славных победных страниц, как на клубном уровне, так и в достижениях Сборной страны и нам есть чем гордится, но правильно написал Capral, это всё в основном в нашем советском прошлом.
И если уж и учреждать такой Зал, то он должен освещать достижения всего нашего футбола и инициатором его прежде всего должен быть РФС, а не РПЛ.
Нет, несомненно в нашем футболе было много славных победных страниц, как на клубном уровне, так и в достижениях Сборной страны и нам есть чем гордится, но правильно написал Capral, это всё в основном в нашем советском прошлом.
И если уж и учреждать такой Зал, то он должен освещать достижения всего нашего футбола и инициатором его прежде всего должен быть РФС, а не РПЛ.