В РПЛ раздумывают над учреждением Зала славы

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ высказался на тему возможного учреждения Зала славы Российской Премьер-Лиги.

Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали.