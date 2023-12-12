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В РПЛ раздумывают над учреждением Зала славы

вчера, 15:27

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов высказался на тему возможного учреждения Зала славы Российской Премьер-Лиги.

Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали.

Ранее в РПЛ назвали трудности для проведения Матча звёзд чемпионата России.

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Фетисов Антон
Источник: rt.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:57
Как всегда- точно и без лишних иллюзий!!!!!!!
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:56
Ну ни чего всё течёт всё меняется - будет и на нашей "футбольной улице" праздник..)
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:24
...в самую точку, НЕ СТОИТ на месте.....он приказал долго жить!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:22
...когда на лицо безысходность и безперспективность, в связи с
ситуацией в " братской республике". будут возникать вот такие
отвлекающие проекты, схожие с телепередачей "Что бы помнили..."...
Печальная ситуация,на самом деле...!!!
112910415
112910415
вчера в 17:17
Точно !
Как раз там будет храниться Книга Рекордов !
Варвар7
Варвар7 ответ g75srferhtqv (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Если таких нет - значит не войдут, но футбол не стоит на месте и если в РПЛ появятся достойные игроки тогда им тоже найдётся место в этом Зале .(жизнь продолжается)
g75srferhtqv
g75srferhtqv ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:39
Как раз да, что б примазаться к советским футболистам, ибо в рпл таких и нет.
kd88v6kj52mk
kd88v6kj52mk
вчера в 16:38
Зал славы РПЛ - и пустота внутри)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35
Для того чтобы делать заявления о планах учреждения Зала славы РПЛ футбольным чиновникам следовало бы вникнуть в суть слова СЛАВА, которое означает : "Почётная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания заслуг", а какие славные заслуги у нашей РПЛ?

Нет, несомненно в нашем футболе было много славных победных страниц, как на клубном уровне, так и в достижениях Сборной страны и нам есть чем гордится, но правильно написал Capral, это всё в основном в нашем советском прошлом.

И если уж и учреждать такой Зал, то он должен освещать достижения всего нашего футбола и инициатором его прежде всего должен быть РФС, а не РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:26, ред.
Может стоить подумать над другим названием - Зал Славы Отечественного Футбола например.( что бы там были представлены футболисты всех периодов нашей страны)
Capral
Capral
вчера в 15:41
Что-то, я не очень понял. Зал Славы советского футбола, да- БЕЗУСЛОВНО!!!!!!! Много Славных Имен можно вспомнить!!! Но Зал Славы из российских футболистов? А кого, именно, можно вспомнить? Ну, однозначно, Спартак-90х- там все были Звезды!!! В ЦСКА были Звезды, но в большинстве своём- это были легионеры, а из российских игроков кто? В Зените Аршавин. Возможно, забыл еще кого-то...

Не знаю, не знаю. Как по мне, то настоящие ЗВЕЗДЫ были только в советском футболе. Если начать всех перечислять- не хватит ни времени, ни сил...
Гость
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