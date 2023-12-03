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Президент РПЛ извинился за ситуацию вокруг матча «Балтика» — «Спартак»

сегодня, 17:38
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев перед матчем между «Локомотивом» и «Зенитом» принёс извинения болельщикам за ситуацию вокруг игры 16‑го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак».

Встреча прошла 25 ноября в Калининграде в сильный снегопад. Поединок в начале прерывали на 3,5 минуты для очистки поля от снега, также задержали начало второго тайма на 11 минут. На заснеженном газоне был плохо виден белый мяч с оранжевыми вкраплениями.

Отлегло, что на игре есть красный мяч? Отлегло, но сначала хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели (ситуацию). Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:16
Насколько высоки шансы на это?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:11
За матч ЦСКА-Ростов тоже будет извиняться?
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 18:04
Заранее не предусмотрели ситуацию, что зимой идёт снег, хотя он и до этого шёл, заранее не предусмотрели ситуацию, что на снегу нужно играть красным мячом, хотя всегда до этого играли.

Но пообещали исправиться.

Ей-богу, какой-то детский лепет от Алаева, то есть НИЧЕГО не решили, как обычно, но пообещали дальше быть хорошими.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:04
Снегопад не смотрит на календарь игр, это календарь надо подстраивать под погоду. А у нас всегда зима приходит неожиданно и у коммунальщиков и у составителей календаря игр. Поэтому и красный мяч подготовить не смогли.
112910415
112910415
сегодня в 17:49
главное, чтобы исправились
Гость
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