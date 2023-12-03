Президент РПЛ извинился за ситуацию вокруг матча «Балтика» — «Спартак»

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сегодня, 17:38

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) перед матчем между «Локомотивом» и «Зенитом» принёс извинения болельщикам за ситуацию вокруг игры 16‑го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак».

Встреча прошла 25 ноября в Калининграде в сильный снегопад. Поединок в начале прерывали на 3,5 минуты для очистки поля от снега, также задержали начало второго тайма на 11 минут. На заснеженном газоне был плохо виден белый мяч с оранжевыми вкраплениями.