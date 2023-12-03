Президент РПЛ извинился за ситуацию вокруг матча «Балтика» — «Спартак»

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев перед матчем между «Локомотивом» и «Зенитом» принёс извинения болельщикам за ситуацию вокруг игры 16‑го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак».
Встреча прошла 25 ноября в Калининграде в сильный снегопад. Поединок в начале прерывали на 3,5 минуты для очистки поля от снега, также задержали начало второго тайма на 11 минут. На заснеженном газоне был плохо виден белый мяч с оранжевыми вкраплениями.
Отлегло, что на игре есть красный мяч? Отлегло, но сначала хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели (ситуацию). Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам.
Но пообещали исправиться.
Ей-богу, какой-то детский лепет от Алаева, то есть НИЧЕГО не решили, как обычно, но пообещали дальше быть хорошими.
Но пообещали исправиться.
Ей-богу, какой-то детский лепет от Алаева, то есть НИЧЕГО не решили, как обычно, но пообещали дальше быть хорошими.