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Формат Суперкубка России может измениться

вчера, 18:31

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможном изменении формата Суперкубка России.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нём могут быть от 4 до 8 команд, турнир в формате плей‑офф. Максим Львович [Митрофанов] комментировал — работа над этим вариантом ведётся. К подобному предложению подтолкнул успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели такие мероприятия. Например, Братский кубок, отдельные матчи с представителями Медиалиги. Эти мероприятия были успешными, вы знаете, сколько клубы заработали с Братского кубка, с матчей с 2DROTS? Поэтому какой‑то вариант в этом направлении возможен.

Есть предложение о реформе Суперкубка — может, финал четырёх. Может, финал шести. Есть же вероятность, что мы вернёмся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре, не играть в декабре — не является оптимальным вариантом для всех клубов. Есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где‑то даже в январе. Если наши клубы вновь станут участниками этих турниров, они должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться, остальные могли бы пойти в отпуск. Такой рабочий вариант можно рассмотреть.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 22:05
Суперкубок должны разыгрывать чемпион и обладатель кубка.И всё.И нечего мудрить нашим безголовым из РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 20:48
Вариантов много главное больше хорошего футбола!
112910415
112910415
вчера в 20:43
теперь им кажется :
чем сложнее, тем лучше !
а вот не факт !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:22
Тут как раз тот случай....когда от много сказанного стало ещё запутанней....))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
А почему финал 4 , или финал 6 - пусть уж все участники играют , что б не кому не обидно было...)
lotsman
lotsman
вчера в 19:51, ред.
Финал шести. А кто эти шесть? Суперкубок разыгрывают чемпион и обладатель кубка, а тут как? Вообще то можно сыграть в четыре, чемпион, второе, третье и обладатель кубка.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:37
Да пусть меняют,нам не привыкать к разным переменам!
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