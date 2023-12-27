Формат Суперкубка России может измениться

Президент РПЛ рассказал о возможном изменении формата Суперкубка России.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА .

Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нём могут быть от 4 до 8 команд, турнир в формате плей‑офф. Максим Львович [Митрофанов] комментировал — работа над этим вариантом ведётся. К подобному предложению подтолкнул успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели такие мероприятия. Например, Братский кубок, отдельные матчи с представителями Медиалиги. Эти мероприятия были успешными, вы знаете, сколько клубы заработали с Братского кубка, с матчей с 2DROTS? Поэтому какой‑то вариант в этом направлении возможен.

Есть предложение о реформе Суперкубка — может, финал четырёх. Может, финал шести. Есть же вероятность, что мы вернёмся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре, не играть в декабре — не является оптимальным вариантом для всех клубов. Есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где‑то даже в январе. Если наши клубы вновь станут участниками этих турниров, они должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться, остальные могли бы пойти в отпуск. Такой рабочий вариант можно рассмотреть.