Президент РПЛ Алаев оценил первую часть чемпионата

Президент РПЛ высказался по поводу первой части чемпионата.

На данном этапе борьба с зимними матчами для меня — главное испытание как президента РПЛ . Завершающая часть сезона проходит в тяжёлых условиях, поэтому приходится работать с такими вводными. Была ли лига готова к этому с учётом матча «Балтика» — «Спартак» и игр 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит»? Если говорить по матчу в Калининграде, я подчеркнул, отметил, извинился, да, были не готовы, к сожалению, признал это. Что касается матча ЦСКА — «Ростов», то, наоборот, отметил бы работу лиги, потому что буквально за час-два до матча, утром в воскресенье, когда уже по факту было понятно, что поле будет тяжёлым, мы отработали вариант переноса со всеми органами, Минцифры, Минспорт, МВД , вещатель были готовы к любому решению судьи, было всё оперативно сделано. Стоит сказать, что лига отработала. Разные ситуации, где-то были готовы, где-то нет, но нужно быть готовыми всегда.

Какие выводы можно сделать по матчам, где были проблемы со снегом? Я бы сейчас дождался 18-го тура, выводы сейчас не хочется делать. А уже по итогам 18 туров мы проанализируем, где отработали, где нет, где в том числе есть вопросы по регламенту, где, на мой взгляд, нужны определённые изменения. Всё это зафиксируем, рассмотрим, надеюсь, не повторим ошибок.

Главным в любом соревновании является спортивная интрига. Она у нас есть. Причём борьба идёт на всех этажах турнирной таблицы, меняются лидер, группа преследователей. Уже сейчас можно сказать, что будет борьба до последнего. Поэтому, конечно, я доволен, прежде всего, из-за того, что чемпионат очень интересный.