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Президент РПЛ Алаев оценил первую часть чемпионата

сегодня, 12:37

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу первой части чемпионата.

На данном этапе борьба с зимними матчами для меня — главное испытание как президента РПЛ. Завершающая часть сезона проходит в тяжёлых условиях, поэтому приходится работать с такими вводными. Была ли лига готова к этому с учётом матча «Балтика» — «Спартак» и игр 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит»? Если говорить по матчу в Калининграде, я подчеркнул, отметил, извинился, да, были не готовы, к сожалению, признал это. Что касается матча ЦСКА — «Ростов», то, наоборот, отметил бы работу лиги, потому что буквально за час-два до матча, утром в воскресенье, когда уже по факту было понятно, что поле будет тяжёлым, мы отработали вариант переноса со всеми органами, Минцифры, Минспорт, МВД, вещатель были готовы к любому решению судьи, было всё оперативно сделано. Стоит сказать, что лига отработала. Разные ситуации, где-то были готовы, где-то нет, но нужно быть готовыми всегда.

Какие выводы можно сделать по матчам, где были проблемы со снегом? Я бы сейчас дождался 18-го тура, выводы сейчас не хочется делать. А уже по итогам 18 туров мы проанализируем, где отработали, где нет, где в том числе есть вопросы по регламенту, где, на мой взгляд, нужны определённые изменения. Всё это зафиксируем, рассмотрим, надеюсь, не повторим ошибок.

Главным в любом соревновании является спортивная интрига. Она у нас есть. Причём борьба идёт на всех этажах турнирной таблицы, меняются лидер, группа преследователей. Уже сейчас можно сказать, что будет борьба до последнего. Поэтому, конечно, я доволен, прежде всего, из-за того, что чемпионат очень интересный.

Ранее Алаев рассказал, когда пройдёт Зимний кубок РПЛ.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:52
Так всё же кто "56" Алаев? Аккуратно так прикрыл булки. Кто дал указание и надавил, чтобы играть ЦСКА-Ростов? Страна должна знать "героя". Все равно, когда-нибудь все это вылезет наружу. Скрывай, не скрывай).
Гость
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