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Гогниев: «Самое важное, чтобы на меня рассчитывали»

вчера, 20:58

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о готовности работать во Второй лиге.

Если бы были серьезные предложения и звонки, я бы уже нашел себе команду. Да, были разговоры, которые есть до сих пор, но это все не стопроцентные варианты. Пока что я в поиске.

Готов ли пойти во Вторую лигу, если не будет предложений выше? Да, но самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее. Я не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, тогда и мне будет интересно. Какая лига – без разницы.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:58
Кому этот клоун нужен то?!
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:56
Тёрочки с руководством. Обещали очень много, а на деле за четыре года даже тренировочную базу не отремонтировали не говоря уже за стадион , усиления и т.д . Да и в менеджерском составе клуба ни одного человека от футбола т.е ни одного профессионала , соответственно полное непонимание между тренерским составом и всем руководством, нет связи. И пока эту проблему не решить, ничего толкового не получится . Вот как-то так если в кратце.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:30
Лечиться Гогниеву нужно... психопат...
Rudokor
Rudokor
вчера в 23:25
Стоит пожелать ему удачи в новом клубе, может быть, там все получится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
Почему не сложилось в Алании?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:57
....Готов ли пойти во Вторую лигу, если не будет предложений выше? Да, самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее.
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Во второй Лиге не так много клубов располагающих хорошо развитой футбольной инфраструктурой с приличной базой и качественными полями, но зато руководство всякого клуба приглашая к себе любого Главного тренера всегда рассчитывает, что он сможет вывести команду на новый более высокий уровень, поэтому Спартаку Артуровичу надо либо надо чуть-чуть пересмотреть свои требования, либо долго ждать предложения о сотрудничестве. А может вообще отказаться от идеи работать с командами мастеров, а попробовать поработать с молодыми или попытаться поработать не Главным, а на какое-то время вторым, а то ведь так можно пойти по стопам Дмитрия Хохлова, который в последние годы своей деятельности опустил не один клуб, а "отмыться" потом будет очень сложно. В сорок два года карьера тренером только в начале пути и главное, споткнувшись на Химках важно сделать правильные выводы и всё получится. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53, ред.
Гогниев: «Самое важное, чтобы на меня рассчитывали».
Очень хочется верить что у Гогниева всё получится и обязательно найдётся тот клуб который поверит в философию игры Гогниева и самое главное даст ему время для работы и будет ему доверять . Что в принципе у него и получилось в Алании , которую он сам собирал из игроков которые уже не играли на профессианальном уровне, а некоторых он собирал на просмотрах ,которые сам и организовывал на стадионе Спартак в городе Владикавказ. Как говорится пацанов с улицы , а такой игрок как Шавлохов вообще пришёл из автомастерской . И с этими парнями из ЛФЛ через два года уже играл в ФНЛ и боролся за выход в РПЛ. И этот матч в кубке России с чемпионом РПЛ Зенитом , который подопечные Гогниева выиграли ,показал что Алания вполне боеспособный коллектив и может на равных бороться с лидерами РПЛ . Сама философия игры Гогниева, стала для многих команд соперников непреодолимым препятствием . Даже комментаторы и специалисты говорили про искрамётный футбол со своим почерком и кружевами, который был смотрибельным и всё больше любителей футбола начали следить за Аланией , несмотря на то что команда играла в ФНЛ . Были конечно и провалы в обороне и команда из-за этого не добирала очки. Но это был первый профессиональный опыт Гогниева как тренера. Так что всё можно исправить и ошибки в обороне тоже . Люди растут, набираются опыта , становятся сильнее и мудрее . И всё таки надеюсь что для Гогниева как тренера всё только начинается. В Российском футболе как раз нужен такой футбол и нужны такие тренеры как Гогниев, которые не боятся играть в атаку и играть в свой футбол,а не от соперника и не взирая на титулы соперника и его положения в турнирной таблицы. От себя хотелось бы пожелать Спартаку Удачи и поскорее найти свою команду с которой бы он добился Успехов !
протон
протон
вчера в 21:28
Когда он тренировал Аланию в ФНЛ, о нём здесь отзывы были совсем другие. Желали успеха, говорили, как о перспективном тренере, который ставит атакующую игру, а не унылый автобус, и которому надо идти работать в команде РПЛ (раз уж Алания из-за отсутствия стадиона туда попасть не может, даже если по очкам должна выходить). А когда его из Алании уволили - было много критики и говорили, что это - несправедливо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:21
Вторая лига это дно,надо ждать чегото стоящего!
Гость
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