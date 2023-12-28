Гогниев: «Самое важное, чтобы на меня рассчитывали».

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о готовности работать во Второй лиге.
Если бы были серьезные предложения и звонки, я бы уже нашел себе команду. Да, были разговоры, которые есть до сих пор, но это все не стопроцентные варианты. Пока что я в поиске.
Готов ли пойти во Вторую лигу, если не будет предложений выше? Да, но самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее. Я не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, тогда и мне будет интересно. Какая лига – без разницы.
Очень хочется верить что у Гогниева всё получится и обязательно найдётся тот клуб который поверит в философию игры Гогниева и самое главное даст ему время для работы и будет ему доверять . Что в принципе у него и получилось в Алании , которую он сам собирал из игроков которые уже не играли на профессианальном уровне, а некоторых он собирал на просмотрах ,которые сам и организовывал на стадионе Спартак в городе Владикавказ. Как говорится пацанов с улицы , а такой игрок как Шавлохов вообще пришёл из автомастерской . И с этими парнями из ЛФЛ через два года уже играл в ФНЛ и боролся за выход в РПЛ. И этот матч в кубке России с чемпионом РПЛ Зенитом , который подопечные Гогниева выиграли ,показал что Алания вполне боеспособный коллектив и может на равных бороться с лидерами РПЛ . Сама философия игры Гогниева, стала для многих команд соперников непреодолимым препятствием . Даже комментаторы и специалисты говорили про искрамётный футбол со своим почерком и кружевами, который был смотрибельным и всё больше любителей футбола начали следить за Аланией , несмотря на то что команда играла в ФНЛ . Были конечно и провалы в обороне и команда из-за этого не добирала очки. Но это был первый профессиональный опыт Гогниева как тренера. Так что всё можно исправить и ошибки в обороне тоже . Люди растут, набираются опыта , становятся сильнее и мудрее . И всё таки надеюсь что для Гогниева как тренера всё только начинается. В Российском футболе как раз нужен такой футбол и нужны такие тренеры как Гогниев, которые не боятся играть в атаку и играть в свой футбол,а не от соперника и не взирая на титулы соперника и его положения в турнирной таблицы. От себя хотелось бы пожелать Спартаку Удачи и поскорее найти свою команду с которой бы он добился Успехов !
Очень хочется верить что у Гогниева всё получится и обязательно найдётся тот клуб который поверит в философию игры Гогниева и самое главное даст ему время для работы и будет ему доверять . Что в принципе у него и получилось в Алании , которую он сам собирал из игроков которые уже не играли на профессианальном уровне, а некоторых он собирал на просмотрах ,которые сам и организовывал на стадионе Спартак в городе Владикавказ. Как говорится пацанов с улицы , а такой игрок как Шавлохов вообще пришёл из автомастерской . И с этими парнями из ЛФЛ через два года уже играл в ФНЛ и боролся за выход в РПЛ. И этот матч в кубке России с чемпионом РПЛ Зенитом , который подопечные Гогниева выиграли ,показал что Алания вполне боеспособный коллектив и может на равных бороться с лидерами РПЛ . Сама философия игры Гогниева, стала для многих команд соперников непреодолимым препятствием . Даже комментаторы и специалисты говорили про искрамётный футбол со своим почерком и кружевами, который был смотрибельным и всё больше любителей футбола начали следить за Аланией , несмотря на то что команда играла в ФНЛ . Были конечно и провалы в обороне и команда из-за этого не добирала очки. Но это был первый профессиональный опыт Гогниева как тренера. Так что всё можно исправить и ошибки в обороне тоже . Люди растут, набираются опыта , становятся сильнее и мудрее . И всё таки надеюсь что для Гогниева как тренера всё только начинается. В Российском футболе как раз нужен такой футбол и нужны такие тренеры как Гогниев, которые не боятся играть в атаку и играть в свой футбол,а не от соперника и не взирая на титулы соперника и его положения в турнирной таблицы. От себя хотелось бы пожелать Спартаку Удачи и поскорее найти свою команду с которой бы он добился Успехов !
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Во второй Лиге не так много клубов располагающих хорошо развитой футбольной инфраструктурой с приличной базой и качественными полями, но зато руководство всякого клуба приглашая к себе любого Главного тренера всегда рассчитывает, что он сможет вывести команду на новый более высокий уровень, поэтому Спартаку Артуровичу надо либо надо чуть-чуть пересмотреть свои требования, либо долго ждать предложения о сотрудничестве. А может вообще отказаться от идеи работать с командами мастеров, а попробовать поработать с молодыми или попытаться поработать не Главным, а на какое-то время вторым, а то ведь так можно пойти по стопам Дмитрия Хохлова, который в последние годы своей деятельности опустил не один клуб, а "отмыться" потом будет очень сложно. В сорок два года карьера тренером только в начале пути и главное, споткнувшись на Химках важно сделать правильные выводы и всё получится. Болейте за своих, а не против чужих!
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Во второй Лиге не так много клубов располагающих хорошо развитой футбольной инфраструктурой с приличной базой и качественными полями, но зато руководство всякого клуба приглашая к себе любого Главного тренера всегда рассчитывает, что он сможет вывести команду на новый более высокий уровень, поэтому Спартаку Артуровичу надо либо надо чуть-чуть пересмотреть свои требования, либо долго ждать предложения о сотрудничестве. А может вообще отказаться от идеи работать с командами мастеров, а попробовать поработать с молодыми или попытаться поработать не Главным, а на какое-то время вторым, а то ведь так можно пойти по стопам Дмитрия Хохлова, который в последние годы своей деятельности опустил не один клуб, а "отмыться" потом будет очень сложно. В сорок два года карьера тренером только в начале пути и главное, споткнувшись на Химках важно сделать правильные выводы и всё получится. Болейте за своих, а не против чужих!