Гогниев: «Самое важное, чтобы на меня рассчитывали».

Экс-тренер «Химок» ответил на вопрос о готовности работать во Второй лиге.

Если бы были серьезные предложения и звонки, я бы уже нашел себе команду. Да, были разговоры, которые есть до сих пор, но это все не стопроцентные варианты. Пока что я в поиске.

Готов ли пойти во Вторую лигу, если не будет предложений выше? Да, но самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее. Я не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, тогда и мне будет интересно. Какая лига – без разницы.