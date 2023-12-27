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Новый спортивный директор «Спартака» прилетел в Москву

вчера, 10:47

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «красно-белых». Сообщается, что первым делом португалец посетит клубный музей.

Амарал официально стал спордиром «Спартака» несколько дней назад.

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Все комментарии
Glosser
Glosser
вчера в 12:21
Скоро уедет с кучей бабла.
112910415
112910415
вчера в 11:50
грамотной работы ему !
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:29
Успешной работы на благо клуба Томашу Амаралу!
Его главная задача сделать Спартак сильнее. И то, что Амарал
первым делом посетил музей клуба - это весьма импонирует
и уже характеризует его с положительной стороны.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:23
Зачем мясу Амаральный Томаш? Всё равно в Европе не играют...
Вещий
Вещий
вчера в 11:01
Посмотрим на Спартак при нем... пожелаю ему удачи и пусть получится что задумает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:48
Для начала в баньку надо))
Гость
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