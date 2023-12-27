1703663221

вчера, 10:47

Новый спортивный директор «Спартака» прилетел в Москву, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «красно-белых». Сообщается, что первым делом португалец посетит клубный музей.

Амарал официально стал спордиром «Спартака» несколько дней назад.