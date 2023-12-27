Новый спортивный директор «Спартака» прилетел в Москву

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «красно-белых». Сообщается, что первым делом португалец посетит клубный музей.
Амарал официально стал спордиром «Спартака» несколько дней назад.
Его главная задача сделать Спартак сильнее. И то, что Амарал
первым делом посетил музей клуба - это весьма импонирует
и уже характеризует его с положительной стороны.
Его главная задача сделать Спартак сильнее. И то, что Амарал
первым делом посетил музей клуба - это весьма импонирует
и уже характеризует его с положительной стороны.