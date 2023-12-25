Менеджер выбрал «Спартак» из-за жены. А вот создатель чемпионского «Зенита» отказался

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вчера, 17:55

Испанец Рибалта не переберется в Москву.

Рибалта отказался, Амарал согласился

«Спартак» позвал создателя чемпионского «Зенита», спортивного директора Рибалту. Испанец отказался, ему не подошел курс московского клуба. У «Спартака» своя версия событий, но итог одинаковый – Рибалта не усилит исторического соперника «Зенита». У команды Абаскаля уже был спортивный директор, англичанин Эшуорт, но Пол не справился с работой, запаздывая с поисками важных новичков.

Трансферный бюджет у «Спартака» огромный по меркам РПЛ , потратили за календарный год три миллиарда рублей на новичков без учета зарплат. Но Дуарте, Тавареша, Бонгонду, Медины, Бабича и Рябчука – шестерых человек, на которых тренер рассчитывал в основе, не найти среди героев года. Сто процентов неудачных ставок по разным причинам, и только у португальца Тавареша преградой стали травмы.

Именно крайний защитник Томаш мог пообщаться с тезкой Амаралом, оба из «Бенфики». Новый директор «Спартака» является юным специалистом, ему тридцать два года. Четыре с половиной посвятил работе на «орлов», где дослужился до главного скаута. Но как удалось убедить Томаша Амарала выбрать «красно-белых», если с его послужным списком можно работать в Италии или Испании? Ответ простой – шерше ля фам.

Директора в Москву привезла жена

Эшуорта не выгнали, а оставили техническим директором. Не стоит путать с должностью технического координатора, её занимает бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров. Хотя Эшуорт в «Спартаке» лишь с сентября 2022-го, уже успел провести две неудачные трансферные кампании. Возможно, зимой на сборах Абаскаль растормошит парочку новичков из списка Пола, но Амаралу надо больше эффективных ставок.

Томаш работал в испанских клубах, говорит на родном языке главного тренера «Спартака». Сомневаемся, что Эшуорт, который трудился в Латвии и Казахстане, знает испанский язык. Амарала заманили в «Спартак» через жену из России. Использовали классическую для РПЛ привязку через местную супругу. Если Амаралу не понравится в «Спартаке», то переезд жены заставит взять паузу и оглядеться по сторонам.

Показательно, что «Лукойл» не доверяет российским менеджерам. Был слух, что если Абаскаль доиграется до увольнения, то пригласят другого иностранного тренера. Аналогично поступили с директорами. Амарал нужен, ведь «Спартак» активно ведет трансферные переговоры. В середине февраля ответный матч против «Оренбурга» в плей-офф Кубка. Новички нужны в январе.

Важно не отдать всю власть Абаскалю

Для управления финансами «Лукойл» не планирует искать специалистов с футбольным прошлым. Но такой вакуум знаний опасен. Новому спортивному директору клуба Амаралу исполнится 33 в начале нового года, Абаскалю будет 35 лет в апреле. Гильермо на три года моложе, чем Акинфеев. А новый спортивный директор «Спартака» моложе, чем Мозес, которому две недели назад исполнилось тридцать три.

Клуб перегибает с молодостью – молодые состав, тренер и спортивный директор. Как часто «птенцы» выигрывают большие трофеи? Только в виде исключений. Чаще побеждают коллективы, где соединяются проверенные бойцы и таланты. Воспитанники «Спартака» довольно скромного уровня, разницу в таблице РПЛ не сделали. Главный легионер хуже, чем был в прошлом сезоне – Промеса волнует будущее.

Квинси светит тюрьма в Нидерландах. А новая порция иностранцев не такая стабильная на поле, как голландец. Если всеми процессами станет заправлять Абаскаль, подчинив себе нового юного спортивного директора Амарала, то «Спартак» пострадает. Если Томаш окажется слишком наглым и начнет учить формального подчиненного тренировать – случится конфликт. Опять всё скажется на команде.

Также важно, чтобы новичок из Португалии не был с тренерскими амбициями. Если Амарал аналитик по сути своей, как его позиционируют, а не просто классный скаут, то обязательно возникнут разногласия, подобные тем, что были у Карпина и Эмери. «Спартак» тех времен был взрослее, чем нынешний, хотя тоже погорел на ребячестве, как у юного Дзюбы и других футболистов той поры. Унаи попросту вытравили.

Нового директора хвалят в Португалии

Результаты у «Спартака» плачевные, поэтому радует попытка нового руководства добавить специалистов с талантом, а не держаться за первого попавшегося иностранца вроде Эшуорта. О Томаше Амарале хорошие отзывы как о скауте. Если его лиссабонские связи помогут найти парочку сильных легионеров, то весной «Спартак» отыграется у «Оренбурга» в кубковом матче и исправит осенние осечки победами в РПЛ .

О чемпионстве сложно заикаться, «Краснодар» оторвался на восемь пунктов, а «Зенит» сильнее. Но «Спартак» должен прибавить. Причем демонстрировать зрелость не раз в месяц, а на постоянной основе. Пока дисквалификации тренера и игроков показывают, что эмоции победили. И это плохо, ведь шесть поражений в восемнадцати турах РПЛ для команды с бюджетом в районе 10 миллиардов рублей – большая неудача.

Амарал должен привезти идеальных новичков. Дополнительно португальцу важно научить «Спартак» продавать игроков вовремя. В «Бенфике» при его участии пригласили Энцо Фернандеса из «Ривер Плейт». А через полгода отдали его в «Челси» за 121 млн евро. Часть суммы досталась аргентинскому клубу, но португальцы заработали огромные деньги. Понятно, что повлияла победа Энцо на ЧМ -2022, но ставка «орлов» сыграла.

«Спартак» так не умеет, и это плохо даже для россиян, не только для легионеров. Джикия и Зобнин могли попытать счастья в топ-5 в молодости, когда светились в еврокубках. Соболеву, Хлусевичу и Литвинову до сих пор хочется испытать силы за рубежом. С бывшими директорами «красно-белых» не было умных продаж и покупок. Посмотрим, что изменит Амарал, который с 19 лет тренировал детей, а затем был скаутом.