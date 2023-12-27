Рэтклифф планирует сократить число работников «Манчестер Юнайтед» на 30 %

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вчера, 12:23

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» в лице главы компании Ineos Джима Рэтклиффа планируют сократить 300 рабочих мест в рамках реорганизации. Рэтклифф считает, что штат из 1000 человек может быть сокращен на 25-30 %. Англичанин, как ожидается, попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы «Манчестер Юнайтед» с целью проведения масштабной оптимизации, что означает, что под угрозой могут оказаться до 300 рабочих мест. Руководители Ineos в течение последних недель обсуждали с манкунианцами планы Рэтклиффа, прежде чем его покупка 25 % акций клуба стала официальной. Руководству МЮ уже напомнили о необходимости сдерживать растущие расходы, чтобы обеспечить максимальное количество средств на трансферы в рамках финансового фэйр-плей.

Хотя в рамках покупки 25% акций Рэтклифф вложит в «Манчестер Юнайтед» 300 миллионов долларов (237 миллионов фунтов), это будет сделано для развития инфраструктуры, а не для усиления состава.

71-летний управленец выступил с обращением к болельщикам.

Я верю, что мы сможем добиться спортивного успеха на поле в дополнение к несомненному коммерческому успеху, которого добился клуб. Это потребует времени и терпения, а также строгости и высочайшего уровня профессионального управления. Вы амбициозны для «Манчестер Юнайтед», и мы тоже. В спорте нет гарантий, и перемены неизбежно требуют времени, но мы работаем на долгосрочную перспективу и вместе хотим помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где ему самое место — на вершину английского, европейского и мирового футбола. Я очень серьёзно и ответственно к этому отношусь.