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Иско подписал новое соглашение с «Бетисом»

вчера, 17:27

Полузащитник Иско продлил контракт с «Бетисом».

Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В 17 матчах текущего сезона Ла Лиги футболист забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:12
Полагаю, что атмосфера в команде и собственные комплексы помешали.
До значимости Крооса, Модрича и других игроков никогда не дотягивал немного. Видимо, это раздражало и заставляло играть нервозно, признаки чего вы точно перечислили.

А в Бетисе он царь и бог, они там на него смотрят не как на лавочника, а как на игрока, который груду лч выиграл и с самим Роналду играл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:46
У меня вопрос, почему Иско раньше так не играл, а пришлось пройти такой путь, даже без команды полсезона, чтобы заиграть в 31 год?

В "Реале" он играл большую часть времени контрпродуктивно и так, как "Реал" именно не играет - таскал сам мячи, тогмозил все атаки, финтил назад.

Сейчас в "Бетисе" он от этого избавился, но что мешало раньше.

Так, как он сейчас играет, он мог стать в один уровень с такими игроками, как Иньеста и т.п.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:20
Иско Аларкон стал лидером севильского клуба, за такой короткий срок. Очень достойно играет. Ведёт команду за собой. Как же он хорошо сыграл в матче против своего бывшего клуба - мадридского Реала. Неудивительно, что руководство Реал Бетиса решили продлить с ним соглашение на такой длительный срок. Вдруг, если какой-либо клуб решит увезти Иско, Бетис сможет хорошенько заработать на этом. Посмотрим, что будет дальше...
sova147
sova147
вчера в 17:59
Договор длительный значит верят а этого игрока! Удачи!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Играй пока играется)
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