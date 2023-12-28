Иско подписал новое соглашение с «Бетисом»

Полузащитник Иско продлил контракт с «Бетисом».
Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В 17 матчах текущего сезона Ла Лиги футболист забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Полузащитник Иско продлил контракт с «Бетисом».
Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В 17 матчах текущего сезона Ла Лиги футболист забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
До значимости Крооса, Модрича и других игроков никогда не дотягивал немного. Видимо, это раздражало и заставляло играть нервозно, признаки чего вы точно перечислили.
А в Бетисе он царь и бог, они там на него смотрят не как на лавочника, а как на игрока, который груду лч выиграл и с самим Роналду играл.
До значимости Крооса, Модрича и других игроков никогда не дотягивал немного. Видимо, это раздражало и заставляло играть нервозно, признаки чего вы точно перечислили.
А в Бетисе он царь и бог, они там на него смотрят не как на лавочника, а как на игрока, который груду лч выиграл и с самим Роналду играл.
В "Реале" он играл большую часть времени контрпродуктивно и так, как "Реал" именно не играет - таскал сам мячи, тогмозил все атаки, финтил назад.
Сейчас в "Бетисе" он от этого избавился, но что мешало раньше.
Так, как он сейчас играет, он мог стать в один уровень с такими игроками, как Иньеста и т.п.
В "Реале" он играл большую часть времени контрпродуктивно и так, как "Реал" именно не играет - таскал сам мячи, тогмозил все атаки, финтил назад.
Сейчас в "Бетисе" он от этого избавился, но что мешало раньше.
Так, как он сейчас играет, он мог стать в один уровень с такими игроками, как Иньеста и т.п.