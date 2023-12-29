«Реал» продлил контракт с Анчелотти .

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вчера, 13:55

«Реал» и главный тренер продлили контракт до 2026 года.

По информации источника, стороны договорились ещё до ухода на зимний перерыв. Перед Рождеством наставник встретился с руководством клуба и согласовал новый договор.

Итальянский специалист возглавил мадридскую команду в июне 2021 года.