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«Реал» продлил контракт с Анчелотти

вчера, 13:55

«Реал» и главный тренер Карло Анчелотти продлили контракт до 2026 года.

По информации источника, стороны договорились ещё до ухода на зимний перерыв. Перед Рождеством наставник встретился с руководством клуба и согласовал новый договор.

Итальянский специалист возглавил мадридскую команду в июне 2021 года.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:18
По мне Карло лучший Тренер мира, на равне с Гвардиолой.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:39
Ещё лучше!!!☝️😉👌🤣🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:31
Уже официальная)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:28
«Реал» продлил контракт с Анчелотти .
Ну вообщем это ещё совершенно не официальная информация от клуба, а опять какой-то источник . Тем более если этот договор был ещё до ухода на зимнюю паузу, то думаю что и официально клуб мог бы уже это озвучить . Но и то что контракт с Анчелотти вполне мог быть и продлён , вполне вероятное действие. С таким составом можно решать любые задачи как внутри чемпионата, так и в Лиге Чемпионов, что и доказывают сейчас подопечные Анчелотти в этих турнирах. А если учитывать то что команду пополнят Мбаппе и скорее всего какой нибудь ещё топовый защитник, то этот Реал будет супер топ клубом мирового футбола не на один сезон ! Настоящий Галактикос !
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:59
А разговоров-то было?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:16
Он в интервью сказал ещё летом, что у него нет никаких договорённостей с Бразилией, здесь эту новость просто проигнорили.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:15
Приняли правильное решение,хороший тренер.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:10, ред.
На три года. Значит, строить дальше новую команду с Белленгемом и Эндриком, который приедет летом, будет.

Увы, топовый журналист Вадим Багров опять не попал, когда трудолюбиво писал статьи о том, что Анчелотти доработает сезон и уйдёт. Как же так?)

А ведь я писал, что Перес точно продлит Анчелотти просто)
shlomo
shlomo
вчера в 14:05
А сборная Бразилии осталась без папы Карло...:)))
nmjfaadu63ck
nmjfaadu63ck
вчера в 14:02
Правильное решение,Карло это старая школа
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