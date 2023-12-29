«Реал» продлил контракт с Анчелотти .

«Реал» и главный тренер Карло Анчелотти продлили контракт до 2026 года.
По информации источника, стороны договорились ещё до ухода на зимний перерыв. Перед Рождеством наставник встретился с руководством клуба и согласовал новый договор.
Итальянский специалист возглавил мадридскую команду в июне 2021 года.
Ну вообщем это ещё совершенно не официальная информация от клуба, а опять какой-то источник . Тем более если этот договор был ещё до ухода на зимнюю паузу, то думаю что и официально клуб мог бы уже это озвучить . Но и то что контракт с Анчелотти вполне мог быть и продлён , вполне вероятное действие. С таким составом можно решать любые задачи как внутри чемпионата, так и в Лиге Чемпионов, что и доказывают сейчас подопечные Анчелотти в этих турнирах. А если учитывать то что команду пополнят Мбаппе и скорее всего какой нибудь ещё топовый защитник, то этот Реал будет супер топ клубом мирового футбола не на один сезон ! Настоящий Галактикос !
Ну вообщем это ещё совершенно не официальная информация от клуба, а опять какой-то источник . Тем более если этот договор был ещё до ухода на зимнюю паузу, то думаю что и официально клуб мог бы уже это озвучить . Но и то что контракт с Анчелотти вполне мог быть и продлён , вполне вероятное действие. С таким составом можно решать любые задачи как внутри чемпионата, так и в Лиге Чемпионов, что и доказывают сейчас подопечные Анчелотти в этих турнирах. А если учитывать то что команду пополнят Мбаппе и скорее всего какой нибудь ещё топовый защитник, то этот Реал будет супер топ клубом мирового футбола не на один сезон ! Настоящий Галактикос !