Бывший защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Аль-Хиляль»

Защитник «Фламенго» Айртон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, бразилец стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля».
Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш лично заинтересован в переходе Айртона.
Защитник «Фламенго» Айртон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, бразилец стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля».
Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш лично заинтересован в переходе Айртона.
Во Фламенго он столько не заработает
Во Фламенго он столько не заработает