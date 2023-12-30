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Бывший защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Аль-Хиляль»

вчера, 20:51

Защитник «Фламенго» Айртон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, бразилец стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля».

Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш лично заинтересован в переходе Айртона.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:16
И Айртон туда же. Ну, если шейхи зовут, то надо идти.
Во Фламенго он столько не заработает
ABir
ABir
вчера в 21:58
Хороший выбор для игрока и клуба
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
Сколько не хиляй, а придёшь в "Аль-Хиляль" - все дороги ведут сюда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17
А почему бы и нет. Деньги 💰 платят, на пенсию хватит.
Гость
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