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Буффон выступил за увеличение размера ворот в футболе

вчера, 12:40

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон отметил, что поддерживает идею увеличить размер футбольных ворот.

Ходят разговоры о том, чтобы сделать ворота шире, и я думаю, что мы можем начать думать об этом. Размеры ворот остаются неизменными с 1875 года, и тогда они, возможно, были достаточно большими, но сейчас, глядя на габариты некоторых вратарей, задумываешься об изменениях. Вы можете проследить влияние роста вратаря на удары с расстояния: 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось около 10 голов. Сейчас максимум 3. Очень сложно забить двухметровому вратарю с дальнего расстояния.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:40
Да поставьте ворота во всю ширину поля и результативность влетит под облака.
металлург
металлург
сегодня в 10:33
Пусть нападающие лучше работают
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:13
Бред. Нельзя пить на Новый год палёнку. Сэкономил поди на дорогом виски.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:34
"...Может создать другой футбол, если уж такая тяга к переменам...."
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Известно, что новое, это хорошо забытое старое. Надо вернуться к системе "Дубль-Вэ".
амурец
амурец
сегодня в 08:26
А чего раньше не предлагал? Наверное потому, что сам бы выгребал авоськами из своих ворот
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:32
Эти эксперименты доведут до того, что ворота будут от флажка до флажка, а вратарей будет двое. Один маленький, другой двухметровый...
HeavenCanWait
HeavenCanWait
сегодня в 02:09
Может ещё поле увеличить? и пенальти с 5 метров бить? Или сделать чтоб пенальти рукой бросали как в гандболе... Буффон по моему гонит.
Икарус
Икарус
сегодня в 00:36
Некоторым надо просто научиться попадать с полуметра в ворота.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:18
Когда начинал играть , тогда бы и ,, с ума сходил бы.
happy 50
happy 50
вчера в 23:45
То,что сейчас делают в сфере футбола- секс какой- то.ЧМ потеряет окончательно свой престиж с увеличением числа участников.Вот мне делать больше нечего,как только смотреть 2 месяца чм.У нас утвсех много дел.А клубный чм месяц- то бред.Смертей на поле станет больше.Осталось придумать удаления на 5 минут за грубые нарушения и вместо пенальти буллит с центра поля.Еще вратарю и игрокам надо носить ватно- марлевые повязки.Вместо живых судей будут судить судьи- роботы.Буффон начал завидовать молодежи.Нарциссизм охватывает планету.У него как у многих в голове: я тут король,остальные вратари должны быть неудачниками.Не хочет признать,что его время давно прошло и есть уже другие герои.
vova505
vova505
вчера в 21:54
Идиотское предложение
sir_Alex
sir_Alex ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 21:51
То, во что сейчас играют, это уже не футбол 🤷‍♂️
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:44
Отличная мысль
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Нет - нет... Мы зря смеёмся и иронизируем над предложением Буффона. В нём, предложении, есть рациональное зерно. Представьте такую картину: по стадиону объявляют о замене вратаря. Рабочие бегут в подтрибунное помещение и выносят к кромке поля новые ворота. Когда происходит замена, одновременно с голкипером выбегают на поле с лопатами, выкапывают из земли ворота и на их место быстренько ставят новые, соответственно размерам вратаря. Старые же уносят и прячут до лучших времён.
Нет - нет... зря смеётесь. В этом что-то есть. У Буффона за время карьеры было достаточно времени поразмыслить над этим вопросом. Не зря же человек топтал линию ворот в течение двадцати лет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:19, ред.
Необходимо провести референдум, на сколько мм, см, метров надо увеличить площадь ворот, чтобы кому - то комфортнее было забивать мячи. Эта задача будет похлеще теоремы ФермА, которая. по - моему, не решена до сих пор.
Если "специалистам" заняться больше нечем, как решать, на сколько кв. сантиметров необходимо увеличить площадь, тогда милости просим.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:33
Чем больше ворота, тем больше голов, значит зрелищнее.
протон
протон
вчера в 20:06
Сложно забить двухметровому голкиперу издалека»
Я не согласен с Буфоном. Буфон в век современности мячи не стали быстрее ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05, ред.
Тогда пенальти надо бить с центра поля...)))
ABir
ABir
вчера в 18:56
Есть предложение, каждые 10 минут матча увеличивать ворота на полметра
pomor45
pomor45 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:46
Прибавится ударов в створ ворот, а голов существенно вряд ли прибудет, потому что ребята очень меткие. Створ ворот какой широченный, а штанги и перекладина такие узенькие, но ребята неизменно попадают именно в них. Остальная любимая цель - это туловище вратаря. Так что, штанги и перекладина останутся, да ещё и вратари будут покрупнее, поэтому ничего особенного не случится, если ребята своих привычек не изменят.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:36
Раньше он в воротах играл и очень неплохо, поэтому некогда было хнёй заниматься. Сейчас много свободного времени появилось, а с ним, как водится, и праздных мыслей.
pomor45
pomor45
вчера в 18:31
Причина весьма сомнительная. В хоккее с шайбой ворота для любого вратаря маленькие, но предпочитают рослых; в хоккее с мячом ворота сравнимые с футбольными, как и поля, а мячик по сравнению с футбольным, горошина, но таких идей не возникает. Голов мало? Так в футболе всё перевернуто: ногами и бегают и играют - чего же ждать? Вот в баскетболе всё по-человечески: ногами бегают, а руками играют. Так в нём кольцо чуть больше мяча, а сколько попаданий. Может создать другой футбол, если уж такая тяга к переменам. Такой, в котором вратаря вообще нет, а вместо ворот кольцо диаметром эдак мячей в пять - может и больше, установленное створом вертикально на определённой высоте. Такой вот футбаскет. У древних что-то подобное было. А то, что есть, лучше оставить в покое и рационализаторов, даже знаменитых, держать подальше
Carradona
Carradona ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:10
Ну тогда в воротах будут стоять карлики
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:00
В 70-е годы проводили эксперимент. Офсайд фиксировали ТОЛЬКО в штрафной площадке. Но дальше эксперимента дело не пошло.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:44
Поставьте ворота как от регби или Американ футбол )
Знатог
Знатог ответ Алексей Солдатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:37
ну если играют узкие то можно и кольцо узкое.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:30
На маленьких воротах стоял)
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 16:19
И баскетбольное кольцо выше и более узкое))
Верг
Верг
вчера в 16:18
лучше бы извилины себе увеличил, хохо
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:49
Он наверно подумал, что в будущем перед воротами будут стоять клоны Куртуа.
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