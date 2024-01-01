Буффон выступил за увеличение размера ворот в футболе

Бывший вратарь сборной Италии отметил, что поддерживает идею увеличить размер футбольных ворот.

Ходят разговоры о том, чтобы сделать ворота шире, и я думаю, что мы можем начать думать об этом. Размеры ворот остаются неизменными с 1875 года, и тогда они, возможно, были достаточно большими, но сейчас, глядя на габариты некоторых вратарей, задумываешься об изменениях. Вы можете проследить влияние роста вратаря на удары с расстояния: 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось около 10 голов. Сейчас максимум 3. Очень сложно забить двухметровому вратарю с дальнего расстояния.