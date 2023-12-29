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Алаев ответил на вопрос об изменении формата чемпионата России

вчера, 21:18

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий на тему возможного изменения формата чемпионата России.

Не говорил бы только об этом проекте, который представил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, а говорил бы в целом о работе по потенциальным изменениям в структуре соревнований профессиональных клубов — чемпионата, Кубка…. Обсуждаем все варианты. Очевидно, скорее всего, чемпионат трогать не будем, он останется в классическом формате 30 туров. Дополнительный турнир может быть сыгран летом, зимой — в декабре — на полях южных клубов. Есть вариант изменений формата Суперкубка. Нет пока острой необходимости срочно принимать решение, потому что, когда обсуждение начиналось, стояла задача обеспечить клубы игровой практикой — эта задача решена после переформатирования Кубка.

Следующий чемпионат будет в том же формате, — плей-офф не будет. Для меня это очевидно, да.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:26, ред.
Вы считаете рентабельно слетать на противоположную часть глобуса чтоб сыграть полтора часа ??

Среднее время перелёта из условного Калининграда в Хабаровск: 12ч 8мин
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:03
...Бабка прелесть, даже как то жалко по человечеки стало...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:57
Ваня, не горячись. Ты просто не вник в суть вопроса. Суперкубком называется финал Кубка РФ между победителями пути РПЛ и пути регионов. А не матч выставочный между обладателем Кубка и Чемпионом. А его слова это реакция на претензии по поводу календаря. Кубок проводится для увеличения количества матчей из-за неучастия в ЕК. Вот и все.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:33
Каждый год одно и то же. То формат Кубка поменяют, то РПЛ расширить хотят. Заняться реальными проблемами, видимо, нет желания.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:19
Были команды оттуда. Лет 15 назад играла команда из Владивостока помоему Луч энергия. И команда с Хабаровска. Но потом они вылетели. Но сказать честно никому не было интересно туда ездить
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:04
Всё в кучу собрал и Суперкубок и Чемпионат.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:22

Немного похоже (а именно концовка которую ещё можно как то разобрать) Не находите?)))
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Ответ для Elliada : ...полетаешь на игры с хр-н знает с какой разницой во времени, вот тогда и поймёшь, нужна ли такая практика...!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:00
Они играют в ФНЛ. Не знал?
Elliada
Elliada
вчера в 21:44
Всегда было интересно. Почему в чемпионате России играют клубы из европейской части России? Где клубы из Дальнего Востока, например? Неужели там нет профессиональных клубов?
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