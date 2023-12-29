Алаев ответил на вопрос об изменении формата чемпионата России

Президент РПЛ дал комментарий на тему возможного изменения формата чемпионата России.

Не говорил бы только об этом проекте, который представил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, а говорил бы в целом о работе по потенциальным изменениям в структуре соревнований профессиональных клубов — чемпионата, Кубка…. Обсуждаем все варианты. Очевидно, скорее всего, чемпионат трогать не будем, он останется в классическом формате 30 туров. Дополнительный турнир может быть сыгран летом, зимой — в декабре — на полях южных клубов. Есть вариант изменений формата Суперкубка. Нет пока острой необходимости срочно принимать решение, потому что, когда обсуждение начиналось, стояла задача обеспечить клубы игровой практикой — эта задача решена после переформатирования Кубка.

Следующий чемпионат будет в том же формате, — плей-офф не будет. Для меня это очевидно, да.