Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» подписал новое соглашение с основным полузащитником

вчера, 10:51

«Вест Хэм» подписал новый контракт с полузащитником сборной Чехии Томашом Соучеком, соглашение рассчитано до июня 2027 года. Вот, что сказал по этому поводу сам игрок:

Я очень рад подписанию нового контракта и очень горжусь тем, что смогу продолжить свою карьеру здесь.

Прошло четыре года с тех пор, как я присоединился к «Вест Хэм Юнайтед», и я наслаждался каждым моментом. Приезд в Англию был для меня новым опытом, и мы добились успеха за то время, что я здесь.

Мы выиграли трофей, добились хороших результатов в Премьер-Лиге, и я доволен собой, тем, что играл почти каждую минуту, и чувствую, что болельщики ценят меня здесь.

Это стало одной из причин, по которой я решил продлить контракт с «Вест Хэмом», потому что я чувствую, что теперь это мой дом, и я хочу добиться ещё большего в будущем с этим великим клубом.

Также подписание нового контракта с чехом прокомментировал главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

Мы все рады, что Томаш подписал новый контракт. За четыре года, проведённых в «Вест Хэм Юнайтед», он проделал фантастическую работу.

Томаш проделал огромную работу, чтобы помочь нам избежать понижения в классе, когда он впервые пришёл сюда в 2020 году, и с тех пор он сыграл важную роль в нашем прогрессе и успехе.

Он — образцовый профессионал, отдающий абсолютно все силы своей команде каждый раз, когда выходит на поле, и очень популярный персонаж, которого любят игроки, персонал и все в клубе.

Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Томашем и желаем ему новых успехов в дальнейшей карьере в «Вест Хэм Юнайтед».

Соучек перешёл в стан «молотобойцев» зимой 2020 года из «Славии». За лондонский клуб он сыграл 182 матча, забил 30 мячей и отдал 9 голевых передач. В текущем сезоне 28-летний хавбек провёл 27 игр во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает чеха в 35 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПолузащитник Линетти продлил контракт с «Торино»
Сегодня, 13:06 Фото
Официально«Тоттенхэм» продлил контракт с Сарром
Вчера, 18:43
МЮ готов предложить новый контракт Варану, но значительно снизит зарплату
Вчера, 13:15
«Арсенал» близок к продлению контракта с одним из своих защитников
Вчера, 11:42
СлухиТен Хаг просит руководство МЮ продлить контракт с 35-летним Эвансом
01 января
Магкеев дал комментарий на тему нового договора с «Локомотивом»
31 декабря 2023
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:18
Значит проект Ньюкасл рассчитывает на него.
drug01
drug01
вчера в 10:54
Радость игрока понятна игра идет теперь нужен результат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 