«Вест Хэм» подписал новое соглашение с основным полузащитником

«Вест Хэм» подписал новый контракт с полузащитником сборной Чехии , соглашение рассчитано до июня 2027 года. Вот, что сказал по этому поводу сам игрок:

Я очень рад подписанию нового контракта и очень горжусь тем, что смогу продолжить свою карьеру здесь.

Прошло четыре года с тех пор, как я присоединился к «Вест Хэм Юнайтед», и я наслаждался каждым моментом. Приезд в Англию был для меня новым опытом, и мы добились успеха за то время, что я здесь.

Мы выиграли трофей, добились хороших результатов в Премьер-Лиге, и я доволен собой, тем, что играл почти каждую минуту, и чувствую, что болельщики ценят меня здесь.

Это стало одной из причин, по которой я решил продлить контракт с «Вест Хэмом», потому что я чувствую, что теперь это мой дом, и я хочу добиться ещё большего в будущем с этим великим клубом.