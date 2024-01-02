«Вест Хэм» подписал новое соглашение с основным полузащитником

«Вест Хэм» подписал новый контракт с полузащитником сборной Чехии Томашом Соучеком, соглашение рассчитано до июня 2027 года. Вот, что сказал по этому поводу сам игрок:
Я очень рад подписанию нового контракта и очень горжусь тем, что смогу продолжить свою карьеру здесь.
Прошло четыре года с тех пор, как я присоединился к «Вест Хэм Юнайтед», и я наслаждался каждым моментом. Приезд в Англию был для меня новым опытом, и мы добились успеха за то время, что я здесь.
Мы выиграли трофей, добились хороших результатов в Премьер-Лиге, и я доволен собой, тем, что играл почти каждую минуту, и чувствую, что болельщики ценят меня здесь.
Это стало одной из причин, по которой я решил продлить контракт с «Вест Хэмом», потому что я чувствую, что теперь это мой дом, и я хочу добиться ещё большего в будущем с этим великим клубом.
Также подписание нового контракта с чехом прокомментировал главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
Мы все рады, что Томаш подписал новый контракт. За четыре года, проведённых в «Вест Хэм Юнайтед», он проделал фантастическую работу.
Томаш проделал огромную работу, чтобы помочь нам избежать понижения в классе, когда он впервые пришёл сюда в 2020 году, и с тех пор он сыграл важную роль в нашем прогрессе и успехе.
Он — образцовый профессионал, отдающий абсолютно все силы своей команде каждый раз, когда выходит на поле, и очень популярный персонаж, которого любят игроки, персонал и все в клубе.
Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Томашем и желаем ему новых успехов в дальнейшей карьере в «Вест Хэм Юнайтед».
Соучек перешёл в стан «молотобойцев» зимой 2020 года из «Славии». За лондонский клуб он сыграл 182 матча, забил 30 мячей и отдал 9 голевых передач. В текущем сезоне 28-летний хавбек провёл 27 игр во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает чеха в 35 миллионов евро.