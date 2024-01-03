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«Зенит» заплатит 5 млн евро наличными за защитника «Флуминенсе» Нино

вчера, 11:18

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, стороны уже начали обмен документами. Питерский клуб заплатит за бразильца 5 млн евро наличными.

«Ноттингем Форест» предлагал «Флуминенсе» больше денег за трансфер Нино, однако был готов заплатить их только частями. «Зенит» единоразово выплатит бразильскому клубу 5 млн евро.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:08
Ну и загадку же вы мне задали с Базелем 1:5.
Наверное вы имеете ввиду Краснодар-Базиль в ЛЕ 2019 1:0 И 0:5 итоговые
1:5
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:12
1-5 от Базеля условно шрам на моей душе, как в принципе и вылет в равном бою от "ЦЗ". Или Вы полагаете, что я не знаю кто проиграл? 19 место, это то место в ТК УЕФА с которого бы начали наши клубы ЕК сезон, если бы не СВО ( сомневаюсь, что отстраненный "Спартак" грохнул бы "Лейпциг" и выиграл ЛЕ). Турки на удивление начали следом с 20-го, но выдали ударный сезон. Наши клубы нарабатывали в пределах 9-10 за сезон. Двинули портов, 6 клубов, дальше сами найдете ежели интересно. Примерно в это время как-то рухнул наш клубный футбол, достойные поражения, последние места в группах ЛЧ, ЛЕ, и.т.д. Все, я пас, крайний коммент.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:28
А рукаблуд это вообще отдельная тема. Этого рукоблуда позорного и предателя свои же возненавидели в клубе локомотива после той передачи в треке о сине бело голубых, самый позорный футболист за всю эпоху рпл
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:26
Ну уж про Локо вы зря так конечно, он один из лидеров по приносу очков в общую копилку, пока мы были в теме.
А если брать последние годы, то тут уж точно нельзя занести в актив нашим клубам.
Кстати а кто там проиграл Базелю 1:5?
Извините не понимаю, Локо в официальных встречах вообще с ними никогда не встречались, а в единственном товарищеском матче счёт был 2:1, ну и то это вообще ни о чём.
И о каком 19 месте идёт речь?
А насчёт нашей беседы я лично не беспокоюсь, я общаюсь чисто ради интереса и меня точно не интересуют, что где то и кому то будут интересны или нет наши дебаты.
Надо всё делать от души, а не смотреть на тех, кто может сказать только гадость.
И тем более не думать о том, как бы чего не сказать, что бы кто то сказал о тебе плохо.
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Попытаюсь проще. С какого года начал наш клубный футбол падать на уровне ЕК? Вы пишите о годах, когда казалось, что все ровно. Стабильное 7-8 место в клубном рейтинге УЕФА, с мечтами о успехах, как "ЦСКА" и "Зенита" 2005, 2008. Не СВО виной, начали проигрывать середнякам и ниже все, Ваш "Локо" окромя полученных денег ничего не может занести себе в актив ( а точнее в клубный рейтинг) за три кряду участия в ЛЧ. Последние места, При Семине по победе, при Николиче вроде подергались, но результат тот же. И не в"Локо" дело, начали чудить все. 1-5 от "Базеля" для меня был шоком. Вроде случается у всех, но 3-е место в группе ЛЕ.... Вот тогда футбол наш рухнул. Европейский пошел вперед, прессинг, новые модели игры, а мы полагали, что деньгами все удержим. Потом, о ужас, 19 место ... Сборные это реалии клубного футбола, ибо легионерами блеснуть особо не можем окромя Головина. Приятно общаться с грамотным человеком, но думаю где-то бы в оффтопе, а на общих ветках мало кому интересны наши дебаты.
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:19
Вот Вы привели пример из пролёта нашей молодёжной сборной датчанам 0:3, но есть и другая сторона медали.
Наши сборные более ранних возрастов выигрывали ЧЕ 2006, 2013 года, брали серебро, бронзу.
Одним словом сборная России по меркам Европы всегда была топовой сборной, но вот почему выигрывая у сверстников они не могут выиграть на взрослом уровне.
А вот тут опять же надо вернутся к началу нашего разговора, где я скал, что наши клубы предпочитают другое развития нашего футбола.
Вот давай возьмём победу на ЧЕ 2013 где сейчас парням примерно по 26-27 лет самый расцвет карьеры и что мы видим?
Реально на приличном уровне заиграли всего два игрока и то в Локо.
Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов и всё!!!
А где остальные? А им в своё время не доверяли и предпочли других более опытных, а они по итогу зачахли.
Так таланты всё таки есть? Да есть и их много, но клубам легче купить на стороне, чем доводить до ума своих.
Сперцян, Аратюнян, Севикян если честно, то для меня они пустое место и не более того, даже тот же Тикнизян меня интересует только как игрок Локо, как собственно и другие легионеры и не более того.
Как можно гордиться теми, кто возможно будет против нас? Причём не на клубном уровне, а на уровне стран.
Это так же как обучить солдата, а он завтра убьёт твою семью, а ты будешь гордиться, что ты его этому обучил?
Подмена понятии это страшная штука.
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:50
Сперцян стал игроком сборной Армении в силу определенных обстоятельств, прекрасно Вам известных. Кстати ребята с армянскими корнями неплохо растут в среде РПЛ. Сейчас вот Севикян примет решение ( или уже принял) за сборную Армении, Аратюнян с "Краснодара". Все же растим кадры, так сказать. Пусть и не для сильных сборных по футболу мира сего, но все же. А наши, думаю помните выступление молодежной России на ЧЕ крайнем, когда Дании улетели 0-3. Я думал на поле люди из разных Галактик. Хотя практически все игроки нашей сборной играли в основах своих клубов РПЛ. Молчу про матч с Францией, видать кормят у нас чем-то не тем. Ни воли, ни характера, ни современных тенденций игры, ни украсть, ни покараулить, но неплохие контракты за плечами. Имеем что имеем. Личное субъективное мнение.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 16:43
А вы откуда данную информацию взяли?
Виктор Лесса?
А это что ещё за чудо?
Он, что интервью у Нино брал и тот ему дословно так и сказал.
Ну тогда в таком случае можете всем говорить, что Нино мечтает играть в России и можете ссылаться на меня.
Так и говорите, что я это придумал и это надо считать за правду.

У нас есть "Инсайды от Карпа" там тоже якобы журналист Карпов всякую хрень несёт. А вы и ему во всём верите?
Там если 10 % заходит, то уже хорошо. Простая теория вероятности.

Нино хочет играть в АПЛ, но это не говорит, что он не будет играть в других чемпионатах и странах.
А по такой логике он не только во всём мире играть не хочет, он ещё и в родной Бразилии играть не хочет, хочет только в АПЛ играть.
Неужели вы верите всем слухам и принимаете всё за чистую монету?
Garrincha58
Garrincha58 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:29
Нино, на которого претендует "Зенит", не хочет переходить в РПЛ.

Защитник "Флуминенсе" Нино, на которого претендует "Зенит", не хочет выступать в России, сообщил журналист Виктор Лесса.

Бразилец мечтает оказаться в АПЛ, однако не получил оттуда предложения, которое его устроило бы.

Ранее сообщалось, переговоры между "Флуминенсе" и "Зенитом" находятся в завершающей стадии.
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 15:53, ред.
У Кривцова такая же ситуация как и Сильянова из Локо.
Оба они в возрасте 19 лет пришли соответственно Кривцов 2021 год в Краснодар и Сильянов в 2019 году в Локо.
И стали выступать в фарм клубах.
Если ANATOLY KANDAUROV считает Кривцова воспитанником Краснодара, то тогда ему надо и Сильянова признать воспитанником Локо.
Не знаю даже где ему проще будет признать неправоту, сложная ситуация.
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну я думаю, что не совсем корректно брать в пример Аякс.
Да они и своих воспитывают, да ещё и по миру шерстят в поисках талантов, так, что я могу согласиться только на половину такого сравнения.
Сейчас объясню почему.
Мы изначально начали беседу про своих российских игроков, а это значит для сборной России.
Тот же Сперцян, да он воспитанник Краснодара, но он легионер, в том понимании, что мне лично до него вообще дела нет, он не наш игрок, он левый. Им могут радоваться только болельщики Краснодара, но не сборной России.
Другое дело Сафонов, он наш родной, он за Россию.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
Наличными это как? Мимо кассы? Тогда зачем это афишировать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32
ANATOLY KANDAUROV ну и кто же постоянно выходит в составе из этих воспитанников ЦСКА?
Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Константин Кучаев, а остальные это больше скамейка без особой надежды играть.
Ну может быть ещё в кубке, где дают основе отдохнуть.
Так, что ЦСКА проигрывает не только в количестве, но ещё и в качестве своих воспитанников для основы.

А вот про гол в свои ворота вы правы. Вы не только не дали раскрыться тому же Тикнизяну, вы продав его Локо забили гол в свои ворота.
Да уж лучше вернуть пенсионера Заболотного, чем раскрыть талант перспективного игрока. Это фиаско!!!
А приглашение как легионеров, так ещё и талантливых игроков с наших просторов это уже не работа академии, а работа менеджмента клуба.
Собственно мы и пришли опять к моему первому комментарию где я сказал:
"Есть клубы как к примеру Локо, где и легионеров покупают и из своей академии подпитываются хорошо".
Так, что я не холостыми пуляю, а бью в цель!!!
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:23
Думаю всем хотелось бы как условно в "Аяксе", ну а так хоть что-то.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:19
Приветствую уважаемый! С наступившим Новым Годом! Счастья, здоровья Вам и Вашим близким в наступившем году! Нет, Кривцова не забыл, ежели память не изменяет, то к воспитанникам он не имеет отношения. Он в академии "Краснодара" не был, если ошибаюсь, извините. В принципе не суть. Как говорится, "с миру по нитке....."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:05
Байкал-38Байкал-38
Воспитанники ЦСКА в основной команде в этом сезоне. Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Константин Кучаев, Никита Ермаков, Владислав Тороп, Кирилл Глебов, Михаил Рядно, Матвей Кисляк, Алексей Арбузов, Матвей Лукин. (10 человек)
Так что выпад в сторону ЦСКА в этой части оказался холостым. А по части потомственных железнодорожников Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Лантратова, Тикнизяна , Сильянова, Марадишвили, которые реально играют за Локо - гол в свои ворота.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 15:03
А кому Нино говорил, что не хочет играть в России?
Он вроде как хочет попасть в АПЛ и тогда с такой же долей вероятности он не хочет играть не только в России, но и не хочет играть в Италии, Испании, Германии, Сербии, Франции, США, Канаде , Люксембурге, Новой Гвинеи, Катаре, Китае и в остальных странах мира.
Байкал-38
Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:58
Краснодар тоже мне симпатичен, но после того как разрекламировали данную академию 4 игрока для состава это мизер, это плохое взаимодействия клуба и собственной академии.
Вот многие говорят, что наши воспитанники играют там и там их много, но я смотрю только на то сколько своих воспитанников играет за свой родной клуб.
Другое дело, что воспитанник клуба попал в команду, а потом пошёл на повышение, вот этим можно гордиться. Как к примеру Александр Головин или Алексей Миранчук.
А гордиться к примеру тем, что воспитанник твоего клуба борется за выживание и переходит из клуба в клуб по причине, что прошлый клуб вылетел из РПЛ думаю не стоит. Это уж точно не повод для гордости академии.
Первым делом академия должна работать на клуб, основа и возможная перепродажа в топ чемпионаты. Всё остальное это мнимая гордость.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:53
но Нино не хочет играть в РПЛ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:52
Ты забыл Никиту Кривцова.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:31
ANATOLY KANDAUROV
Байкал 38.Особенно хороши воспитанники академии Локо Пиняев, Глушенков, Дзюба, Тикнизян, Марадишвили, Лантратов, Сильянов, настоящие Железнодородники!


И для чего это было написано?
Разве я говорил за всех игроков Локо, что они воспитанники клуба?
Вы или невнимательно читаете, либо преследуете нехорошие цели.
Так вот конкретно я написал вот эти слова: "из своей академии подпитываются хорошо".
И попробуйте опровергнуть эти слова, а я уже знаю, что не сможете.

Воспитанники академии Локо в основной команде на этот сезон:
Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Евгений Морозов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Михаил Щетинин, Даниил Куликов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Вадим Раков,
Тимур Сулейманов.
Итого посчитаем из 26 человек в заявке 14 являются воспитанниками собственной школы, а это уже больше чем пол состава.
Кстати тот же Александр Сильянов хоть и являлся воспитанником ЦСКА, но в большой футбол попал из «Локомотив-Казанка», что его так же можно отнести отчасти с ученикам Локо.
Так, что я прав оказываюсь и ваши слова про игроков Локо не воспитанников явно не уместны.
А ЦСКА может похвастаться такими воспитанниками?
Их там мало кто реально играет, но они есть, так же есть ещё молодёжь, которой по сути не доверяют так как в Локо.
Да, уж...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:13, ред.
"Запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — отметил А.Б.Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Хотелось бы услышать о запасах бразильских игроков в Бразилии.....
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:55
Про "Локо" дискутировать не буду. А вот по поводу столь симпатичного мне "Краснодара" скажу. Все же Сафонов, Волков, Черников, Сперцян в основе из воспитанников уже неплохо. То что говорил Галицкий было мечтой. Не ведомо осуществится ли она, но увы и ах без легов пока никуда.
lotsman
lotsman
вчера в 13:37
Стоит ли за него платить, если он не хочет играть в России?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ За адекватность (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:34
"Видать и с этим у меня беда..."

Ничего страшного... Тут главное до апреля дотянуть: трава взойдёт - уже не сдохнем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:29
Байкал 38.Особенно хороши воспитанники академии Локо Пиняев, Глушенков, Дзюба, Тикнизян, Марадишвили, Лантратов, Сильянов, настоящие Железнодородники!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
Да уж... Позитивного настроения у тебя явно через край - про ристалище с пенсией.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:15
Вас тоже с наступившим и наступающим Рождеством!!!
Мне бы тоже хотелось бы, но жизнь, а самое главное сами клубы диктуют другую моду.
Есть клубы как к примеру Локо, где и легионеров покупают и из своей академии подпитываются хорошо, а есть клубы такие как Зенит, которые предпочитают лучше купить, чем своих растить.
Кстати в этом плане разочаровывает Краснодар. Сделали такую рекламу своей академии, даже Галицкий мечтал сыграть в ЛЧ основой из своих воспитанников, а потом плюнул на мечту и предпочитает закупать игроков на стороне.
sova147
sova147
вчера в 13:12
Для нашего Зенита всё возможно !!!!
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:02
Я Вас приветствую! С наступившим Новым Годом! Хотелось бы ороссиянивания РПЛ своими молодыми талантами. Хотя бы в ближайшем будущем.
Гость
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