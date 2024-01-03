«Зенит» заплатит 5 млн евро наличными за защитника «Флуминенсе» Нино

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, стороны уже начали обмен документами. Питерский клуб заплатит за бразильца 5 млн евро наличными.
«Ноттингем Форест» предлагал «Флуминенсе» больше денег за трансфер Нино, однако был готов заплатить их только частями. «Зенит» единоразово выплатит бразильскому клубу 5 млн евро.
Мне бы тоже хотелось бы, но жизнь, а самое главное сами клубы диктуют другую моду.
Есть клубы как к примеру Локо, где и легионеров покупают и из своей академии подпитываются хорошо, а есть клубы такие как Зенит, которые предпочитают лучше купить, чем своих растить.
Кстати в этом плане разочаровывает Краснодар. Сделали такую рекламу своей академии, даже Галицкий мечтал сыграть в ЛЧ основой из своих воспитанников, а потом плюнул на мечту и предпочитает закупать игроков на стороне.
Мне бы тоже хотелось бы, но жизнь, а самое главное сами клубы диктуют другую моду.
Есть клубы как к примеру Локо, где и легионеров покупают и из своей академии подпитываются хорошо, а есть клубы такие как Зенит, которые предпочитают лучше купить, чем своих растить.
Кстати в этом плане разочаровывает Краснодар. Сделали такую рекламу своей академии, даже Галицкий мечтал сыграть в ЛЧ основой из своих воспитанников, а потом плюнул на мечту и предпочитает закупать игроков на стороне.
Вот многие говорят, что наши воспитанники играют там и там их много, но я смотрю только на то сколько своих воспитанников играет за свой родной клуб.
Другое дело, что воспитанник клуба попал в команду, а потом пошёл на повышение, вот этим можно гордиться. Как к примеру Александр Головин или Алексей Миранчук.
А гордиться к примеру тем, что воспитанник твоего клуба борется за выживание и переходит из клуба в клуб по причине, что прошлый клуб вылетел из РПЛ думаю не стоит. Это уж точно не повод для гордости академии.
Первым делом академия должна работать на клуб, основа и возможная перепродажа в топ чемпионаты. Всё остальное это мнимая гордость.
Вот многие говорят, что наши воспитанники играют там и там их много, но я смотрю только на то сколько своих воспитанников играет за свой родной клуб.
Другое дело, что воспитанник клуба попал в команду, а потом пошёл на повышение, вот этим можно гордиться. Как к примеру Александр Головин или Алексей Миранчук.
А гордиться к примеру тем, что воспитанник твоего клуба борется за выживание и переходит из клуба в клуб по причине, что прошлый клуб вылетел из РПЛ думаю не стоит. Это уж точно не повод для гордости академии.
Первым делом академия должна работать на клуб, основа и возможная перепродажа в топ чемпионаты. Всё остальное это мнимая гордость.