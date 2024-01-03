«Зенит» заплатит 5 млн евро наличными за защитника «Флуминенсе» Нино

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вчера, 11:18

Защитник «Флуминенсе» близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, стороны уже начали обмен документами. Питерский клуб заплатит за бразильца 5 млн евро наличными.

«Ноттингем Форест» предлагал «Флуминенсе» больше денег за трансфер Нино, однако был готов заплатить их только частями. «Зенит» единоразово выплатит бразильскому клубу 5 млн евро.