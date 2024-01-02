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«Жил Висенте» готов продать Перейру в ЦСКА не менее чем за 10 млн евро

вчера, 20:14

К защитнику «Жил Висенте» Габриэлю Перейре проявляют интерес несколько команд.

По информации источника, португальский клуб не рассматривает возможность продажи футболиста менее чем за 10 млн евро, как и прописано в контракте.

Сообщается, что на бразильца претендуют «Порту», греческий «Олимпиакос», «Лестер», «Бетис» и московский ЦСКА.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:14
Скорей всего этого не случится.Просто потому, что не случится.
Naherger
Naherger
вчера в 22:55
Не надо нам никаких перейр 9а 10 лямов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:31
А зачем он нужен в ЦСКА при наличии вполне боеспособных 8 (восьми!!!) защитников?
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:40
Тут вопрос другой, знают ли в «Жил Висенте», что готовы продать игрока в ЦСКА?
Там просто сказали, что цена ему минимум 10 лямов.
А ЦСКА фигурирует только в слухах, а «Жил Висенте» об них даже не заикались.
lotsman
lotsman
вчера в 20:28
А в ЦСКА знают об этом интересе?
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