«Жил Висенте» готов продать Перейру в ЦСКА не менее чем за 10 млн евро

К защитнику «Жил Висенте» Габриэлю Перейре проявляют интерес несколько команд.
По информации источника, португальский клуб не рассматривает возможность продажи футболиста менее чем за 10 млн евро, как и прописано в контракте.
Сообщается, что на бразильца претендуют «Порту», греческий «Олимпиакос», «Лестер», «Бетис» и московский ЦСКА.
Там просто сказали, что цена ему минимум 10 лямов.
А ЦСКА фигурирует только в слухах, а «Жил Висенте» об них даже не заикались.
Там просто сказали, что цена ему минимум 10 лямов.
А ЦСКА фигурирует только в слухах, а «Жил Висенте» об них даже не заикались.