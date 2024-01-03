«Зенит» близок к подписанию капитана «Флуминенсе» Нино .

Защитник и капитан «Флуминенсе» Нино может стать игроком «Зенита».
По информации источника, переговоры о трансфере находятся на завершающей стадии, в ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга сделает официальное заявление. Стоимость сделки приближается к 6 млн евро.
Зачем тратить такие деньги.
Зачем тратить такие деньги.
Вот ещё один "воспитанник" детско - юношеской школы "Смена " может пополнить ряды Зенита !)))
Вот ещё один "воспитанник" детско - юношеской школы "Смена " может пополнить ряды Зенита !)))