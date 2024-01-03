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«Зенит» близок к подписанию капитана «Флуминенсе» Нино

сегодня, 00:48

Защитник и капитан «Флуминенсе» Нино может стать игроком «Зенита».

По информации источника, переговоры о трансфере находятся на завершающей стадии, в ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга сделает официальное заявление. Стоимость сделки приближается к 6 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:54
6 млн. - это не уровень Зенита, слишком дёшево.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:52
В Коринтиансе уже всех стоящих выбрали, начали трусить других.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:19
Нужно лишить Зенит Газпрома...
Зачем тратить такие деньги.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:48
«Зенит» близок к подписанию капитана «Флуминенсе» Нино .
Вот ещё один "воспитанник" детско - юношеской школы "Смена " может пополнить ряды Зенита !)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:42
Ну всё, теперь Лига Чемпионов точно ваша !))
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