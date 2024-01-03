«Зенит» близок к подписанию капитана «Флуминенсе» Нино .

1704232101

сегодня, 00:48

Защитник и капитан «Флуминенсе» может стать игроком «Зенита».

По информации источника, переговоры о трансфере находятся на завершающей стадии, в ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга сделает официальное заявление. Стоимость сделки приближается к 6 млн евро.