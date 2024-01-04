Агент Каземиро предложил «Аль-Насру» приобрести игрока

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб.
По информации источника, агент игрока предложил услуги своего клиента саудовскому «Аль-Насру».
Контракт хавбека с МЮ истекает летом 2026 года.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб.
По информации источника, агент игрока предложил услуги своего клиента саудовскому «Аль-Насру».
Контракт хавбека с МЮ истекает летом 2026 года.
НУ а если спм Каземиро решил уехать в Саудовскую Аравию, то именно Аль-Наср отличнный вариант для него, т.к в Аль-Ахли скорее всего не позовут, а в
Аль-Иттихаде сейчас бардак
НУ а если спм Каземиро решил уехать в Саудовскую Аравию, то именно Аль-Наср отличнный вариант для него, т.к в Аль-Ахли скорее всего не позовут, а в
Аль-Иттихаде сейчас бардак