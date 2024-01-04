Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Каземиро предложил «Аль-Насру» приобрести игрока

Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:27
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:03
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 14:57
      Каземиро в этом году исполнится 32 и тут как бы можно уже ехать на заработки на Ближний Восток, но в то же время, можно поиграть и в Европе! Да, интенсивность АПЛ показала, что бразилец уже не тот монстр опорной зоны каким был в Мадридском Реале, и в Англии Каземиро стал чаще получать красные карточки, чаще фолить.....а вот переход в условную СериюА думаю вполне возможен, вопрос лишь в том, сколько денег за игрока попросит МЮ?!
      НУ а если спм Каземиро решил уехать в Саудовскую Аравию, то именно Аль-Наср отличнный вариант для него, т.к в Аль-Ахли скорее всего не позовут, а в
      Аль-Иттихаде сейчас бардак
      galem72
      galem72
      вчера в 13:17
      Игрок безусловно отличный, но, как показала практика, Казимир не способен выдерживать полный АПЛ'овский матч в полном игровом темпе. Очевидно, что бразильцу нужно менять лигу на более спокойную и менее интенсивную.
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 12:59
      "Аль-Наср", чай, не резиновый! 🤣🤣🤣
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 12:29
      Всё кончился Каземиро если к дырявому под крылышко собрался.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 11:55
      Еще рановато ехать на заработки.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       