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Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем»

вчера, 09:43

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем.

Я ещё не принял решение. Но у нас есть соглашение с президентом, которое означает, что все стороны защищены. Моё будущее — это не внутренний вопрос. Нужно думать о команде.

В 2022 году у меня не было решения до мая. Если бы я знал, что хочу сделать, то не позволил бы вопросу затянуться. Это не имело бы никакого смысла.

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ПСЖ  Мбаппе Килиан
Перевод с as.com Фото: ФК ПСЖ
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:24
А чем хуже был сериал с переходом Месси в Майами?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:59
Одно я знаю точно, Перес лучший президент в современном футболе.
lotsman
lotsman
вчера в 13:46
Опять двадцать пять. Этот сериал подлиннее чем сериал с Рональдо.
амурец
амурец
вчера в 13:29
Пусть примет решение не переходить в Реал
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:06
У Мбаппе будет очень много злорадствующих, когда он совершит финансовый прокол.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:58
Возьмёт и перейдёт в "Барселону" 😅😅😅
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:20
Одним словом - баба!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем» .
Вообщем разговоры ни о чём . Всё прекрасно Килиан для себя уже решил и об этом знают даже дворовые собаки Сантьяго Бернабео . И то что кубок Лиги Чемпионов, с фермерами из ПСЖ он сможет увидеть только по телевизору или если купит билет на финальный матч Лиги Чемпионов ввиде болельщика Реал Мадрид !)) Или как зритель, или как игрок Реала , других вариантов для Мбаппе просто Нет, от слова Абсолютно, таковы реалии !!!☝️😉
hm9trxj7xn85
hm9trxj7xn85
вчера в 11:29
Вот он уже всех достал, какой то мозгоклюй
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:41
Куда пойдёт - его дело. Одно ясно железно - в ПСЖ парень НА ЭТОТ РАЗ не останется.
chg6quxfcy4g
chg6quxfcy4g
вчера в 10:27
Твоё будущее - всю жизнь дёргать арабов за вымя
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:22
Мбаппе всё грамотно делает и кроме громогласных и по сути не справедливых обвинений ему нечего предъявить.
Мбаппе не делает громких заявлении в отличии от того же Переса, который почему то решил, что Мбаппе собственность Реала.
А вот позиция Реала во главе с Пересом меня удивляет. То они заявляют, что Реал это клуб, который не делает второго предложения и в случае отказа игрок сразу перестаёт для них существовать, но это на словах, а на деле они пойдут на всё, что бы заполучить француза.
А само поведения Переса вообще не поддаётся логике. Он делает всё возможное, что бы болельщики, фанаты прокляли и возненавидели Мбаппе и тут же хочет, что бы он всё-таки появился в форме Реала. Что это старость с маразмом борются кто круче в голове у президента Реала?
Хотя возможно он думает, что болельщики и фанаты простят француза и будет петь песни во славу Мбаппе, но тут говориться ему лучше знать своих.
Да и вообще почему все решают, что Мбаппе лучше?
Ну, ладно можно предположить, что где то ему будет удобнее играть, где то он добьётся больших успехов, где то он заработает, но обвинять его никто не имеет право, он сам должен сделать выбор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:50
Аукцион объяви, кто больше зарплату даст туда и пойдёшь...
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