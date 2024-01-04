Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем» .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем.
Я ещё не принял решение. Но у нас есть соглашение с президентом, которое означает, что все стороны защищены. Моё будущее — это не внутренний вопрос. Нужно думать о команде.
В 2022 году у меня не было решения до мая. Если бы я знал, что хочу сделать, то не позволил бы вопросу затянуться. Это не имело бы никакого смысла.
Вообщем разговоры ни о чём . Всё прекрасно Килиан для себя уже решил и об этом знают даже дворовые собаки Сантьяго Бернабео . И то что кубок Лиги Чемпионов, с фермерами из ПСЖ он сможет увидеть только по телевизору или если купит билет на финальный матч Лиги Чемпионов ввиде болельщика Реал Мадрид !)) Или как зритель, или как игрок Реала , других вариантов для Мбаппе просто Нет, от слова Абсолютно, таковы реалии !!!☝️😉
Вообщем разговоры ни о чём . Всё прекрасно Килиан для себя уже решил и об этом знают даже дворовые собаки Сантьяго Бернабео . И то что кубок Лиги Чемпионов, с фермерами из ПСЖ он сможет увидеть только по телевизору или если купит билет на финальный матч Лиги Чемпионов ввиде болельщика Реал Мадрид !)) Или как зритель, или как игрок Реала , других вариантов для Мбаппе просто Нет, от слова Абсолютно, таковы реалии !!!☝️😉
Мбаппе не делает громких заявлении в отличии от того же Переса, который почему то решил, что Мбаппе собственность Реала.
А вот позиция Реала во главе с Пересом меня удивляет. То они заявляют, что Реал это клуб, который не делает второго предложения и в случае отказа игрок сразу перестаёт для них существовать, но это на словах, а на деле они пойдут на всё, что бы заполучить француза.
А само поведения Переса вообще не поддаётся логике. Он делает всё возможное, что бы болельщики, фанаты прокляли и возненавидели Мбаппе и тут же хочет, что бы он всё-таки появился в форме Реала. Что это старость с маразмом борются кто круче в голове у президента Реала?
Хотя возможно он думает, что болельщики и фанаты простят француза и будет петь песни во славу Мбаппе, но тут говориться ему лучше знать своих.
Да и вообще почему все решают, что Мбаппе лучше?
Ну, ладно можно предположить, что где то ему будет удобнее играть, где то он добьётся больших успехов, где то он заработает, но обвинять его никто не имеет право, он сам должен сделать выбор.
Мбаппе не делает громких заявлении в отличии от того же Переса, который почему то решил, что Мбаппе собственность Реала.
А вот позиция Реала во главе с Пересом меня удивляет. То они заявляют, что Реал это клуб, который не делает второго предложения и в случае отказа игрок сразу перестаёт для них существовать, но это на словах, а на деле они пойдут на всё, что бы заполучить француза.
А само поведения Переса вообще не поддаётся логике. Он делает всё возможное, что бы болельщики, фанаты прокляли и возненавидели Мбаппе и тут же хочет, что бы он всё-таки появился в форме Реала. Что это старость с маразмом борются кто круче в голове у президента Реала?
Хотя возможно он думает, что болельщики и фанаты простят француза и будет петь песни во славу Мбаппе, но тут говориться ему лучше знать своих.
Да и вообще почему все решают, что Мбаппе лучше?
Ну, ладно можно предположить, что где то ему будет удобнее играть, где то он добьётся больших успехов, где то он заработает, но обвинять его никто не имеет право, он сам должен сделать выбор.