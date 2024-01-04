Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем» .

Нападающий ПСЖ ответил на вопрос о своём будущем.

Я ещё не принял решение. Но у нас есть соглашение с президентом, которое означает, что все стороны защищены. Моё будущее — это не внутренний вопрос. Нужно думать о команде.

В 2022 году у меня не было решения до мая. Если бы я знал, что хочу сделать, то не позволил бы вопросу затянуться. Это не имело бы никакого смысла.