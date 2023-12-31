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Бабаев высказался о популярности Акинфеева

вчера, 17:20

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий касательно популярности вратаря Игоря Акинфеева.

Иногда человек сам себе не принадлежит. То есть он не может со своей семьей спокойно погулять в парке или сходить в ресторан. И Игорь, где бы он ни был, если поступает какая-то там просьба, он все бросает, и он откликается на любые такие просьбы. Это помимо благотворительной деятельности, которой он регулярно занимается. Это еще такие постоянные запросы, а они через меня проходят сотнями. То есть все хотят сфотографироваться с Игорем, пообщаться с Игорем, а иногда чтобы даже Игорь приехал куда-то. И ты понимаешь, насколько это на самом деле сложно психологически, эмоционально тяжело.

Кому-то может показаться: «Да, звезда, хорошо зарабатывает. Ему трудно, что ли?» Да, поверьте, это очень трудно. То есть ты действительно сам себе не принадлежишь. Сколько в своей жизни Акинфеев раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки, эсэмэски и так далее... Ну насчет Книги рекордов Гиннесса я не уверен. Хотя по России, думаю, вполне может быть.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 01:56
Игорь легенда , до конца жизни его будут ценить не только как футболиста , но и как человека с большой буквы ))
sir_Alex
sir_Alex ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:31
Взаимно! Здоровья и мирного неба над головой 🤝
pomor45
pomor45
вчера в 21:41
Все, кто шлёт послания вовсе не рассчитывают на внимание знаменитости, но сама знаменитость весьма обеспокоена возможностью сокращения потока почты, т.е. уменьшением своей знаменитости.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:37
Точка над "И" - это не ответ, а сокращение длительности звука "И".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:06
Как же ))).
С НГ. Дружище, удачи, всех благ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:18
Широко известный в узких кругах)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:27
Молодец Р .Бабаев, расставил все точки над И.)))
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