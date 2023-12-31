Кафанов: «Карпин не перегорел. Он работает с большой мотивацией»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о мотивации наставника «желто-синих» и российской национальной команды Валерия Карпина.
Валерий Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и в клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее в плане тренерского мастерства!
А сейчас- грозная Куба, непобедимые таджики и калмыки. Думаю, предстоящие, возможные игры с Узбекистаном или казахами- будут восприниматься российскими болельщиками как огромный успех, а победы -как невиданный триумф. Называется, дожились...
Пользуясь случаем, коллеги- всех с наступающим Новым годом!!! Главное, Друзья- берегите ЗДОРОВЬЕ!!! Удачи, всем вам в новом году и во всех последущих!!!
А сейчас- грозная Куба, непобедимые таджики и калмыки. Думаю, предстоящие, возможные игры с Узбекистаном или казахами- будут восприниматься российскими болельщиками как огромный успех, а победы -как невиданный триумф. Называется, дожились...
Пользуясь случаем, коллеги- всех с наступающим Новым годом!!! Главное, Друзья- берегите ЗДОРОВЬЕ!!! Удачи, всем вам в новом году и во всех последущих!!!