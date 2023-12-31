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Кафанов: «Карпин не перегорел. Он работает с большой мотивацией»

вчера, 11:35

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о мотивации наставника «желто-синих» и российской национальной команды Валерия Карпина.

Валерий Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и в клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее в плане тренерского мастерства!

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:35
Как говорил замечательный советский актер А.Пороховщиков: "Курить вредно, пить- полезно".
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Без разницы: все пьют отраву за здоровье.
112910415
112910415
вчера в 20:16
Эксперт не является обьективным
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 16:45
Верим в Валеру!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:26
Ну, это, смотря, кто и как празднует...
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:56
Скорее всего путают с мАтивацией.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:56
В Новый Год люди о здоровье не думают. Они не берегут, а неистово подрывают его.
Capral
Capral
вчера в 13:42
Любопытно, как, сам Карпин реагирует на подобные заявления. Поржал наверно, от души. Несуществующая сборная, мифические соперники и отсутствие полноценных игр на уровне настоящего футбола. Полная оторванность от футбольного мира и воспоминания о былых, ярких победах, и выдающихся игроках...

А сейчас- грозная Куба, непобедимые таджики и калмыки. Думаю, предстоящие, возможные игры с Узбекистаном или казахами- будут восприниматься российскими болельщиками как огромный успех, а победы -как невиданный триумф. Называется, дожились...

Пользуясь случаем, коллеги- всех с наступающим Новым годом!!! Главное, Друзья- берегите ЗДОРОВЬЕ!!! Удачи, всем вам в новом году и во всех последущих!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:28
Какая мотивация в играх с со специально подобранными соперниками, которых в списках ФИФА можно найти только с лупой?) Причем и для их игроков это не праздник, а "это наши союзники, надо с ними сыграть"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:33, ред.
А что ещё может говорить подчинённый про своего начальника? Карпин как тренер клубный достиг своего потолка, весьма среднего. А как тренер сборной он нулевой был и нулевым остался. А другого и не надо в такой ситуации
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:26
Надеюсь, это не просто трёп ради трёпа. Если он действительно способен делать выводы и подстраиваться под ситуацию, при всей моей нелюбви к Карпу, могу за него только порадоваться. С наступающим всех!
4m3c8uqzsxny
4m3c8uqzsxny
вчера в 12:12
Не вина Валеры, что сборную отлучили,а исходящих событий Карпин неплохо справляется, единственное что мативации ноль
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:55
О какой вообще мотивации идёт речь ?!!)))
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