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Чалов рассказал, в чём он усовершенствовался за 2023 год

вчера, 16:44

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год.

За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:52
Я сказал.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:38
Не стоит заявлять, что стал сильнее. Пусть об этом скажут другие.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:20
Не заметил, если честно.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:18
В самовосхвалении.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:39
А чем, его бытовое нахальство?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:36
Спортивное - на поле, бытовое - в интервью.
particular
particular
вчера в 19:16
Лучше, когда не сам о себе серенады поёт, а кто-то со стороны раскроет все грани проявления неимоверного таланта Федюни... А так - как-то вычурно...
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
Здоровое спортивное нахальство форварда- не порок. Об этом, в своем интервью, говорил еще, выдающийся советский нападающий О.В.Блохин, отвечая на вопросы журналистов, как, ему удалось сотворить футбольный ШЕДЕВР в ворота непобедимой Баварии в Мюнхене, в СК-1975!!!
pomor45
pomor45
вчера в 18:54
Не уверен, что стал сильнее, но нахальнее точно.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:14
Не нарадуюсь за Санька,молодчик, гордимся !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:04
Байкал-38. Насмешил, особенно в части психологии.
Capral
Capral
вчера в 18:02, ред.
Чалов действительно вырос как игрок- он стал лидером атаки команды! Задатки у него были всегда, их только надо было развить. Федотов лепит из Чалова достойного футболиста, способного сыграть- и в развитии атаке, и в подыгрыше, и в завершении! Не сомневаюсь, не засидится Чалов в российском футболе- предложения будут! Уверен, российскую ПЛ- Чалов перерос, пора двигаться дальше!!! Удачи, ему, и его клубам, где бы он не играл!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:59
Фёдор в 2023 году стал больше уделять внимание игре не центрфорварда, а второго нападающего, создавать остроту атаки, а не ждать передач. Результат хороший. Прогрессируй дальше. Удачи.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:57
Приятно читать от самого Фёдороа Чалова..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48
Если сравнивать те авансы, которые довались Чалову в начале карьеры, то он сильно деградировал.
Но после командировки в Базель как мне кажется он не стал лучше как игрок, он просто переосмыслил своё поведение на поле.
Можно ли это расценивать как прогресс? Думаю, что да, но только как взгляд на саму игру, а чисто в тактико-технических характеристиках он лучше не стал.
Если Чалов хочет чего то добиться большего, он прежде всего должен работать над психикой, он должен понимать для чего он выходит на поле, а не думать, что он звезда и соперники должны бояться его и разбегаться, а он из-за этого забивать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:36
Он и раньше брал игру на себя...
drug01
drug01
вчера в 17:36
Меньше хвалеб и разговоров играй всегда на победу
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