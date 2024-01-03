Чалов рассказал, в чём он усовершенствовался за 2023 год

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год.
За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год.
За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист.
Но после командировки в Базель как мне кажется он не стал лучше как игрок, он просто переосмыслил своё поведение на поле.
Можно ли это расценивать как прогресс? Думаю, что да, но только как взгляд на саму игру, а чисто в тактико-технических характеристиках он лучше не стал.
Если Чалов хочет чего то добиться большего, он прежде всего должен работать над психикой, он должен понимать для чего он выходит на поле, а не думать, что он звезда и соперники должны бояться его и разбегаться, а он из-за этого забивать.
Но после командировки в Базель как мне кажется он не стал лучше как игрок, он просто переосмыслил своё поведение на поле.
Можно ли это расценивать как прогресс? Думаю, что да, но только как взгляд на саму игру, а чисто в тактико-технических характеристиках он лучше не стал.
Если Чалов хочет чего то добиться большего, он прежде всего должен работать над психикой, он должен понимать для чего он выходит на поле, а не думать, что он звезда и соперники должны бояться его и разбегаться, а он из-за этого забивать.