Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Боснийский защитник «Ахмата» рассказал о жизни в Грозном

вчера, 09:48

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович поделился впечатлениями от жизни в Грозном.

Когда я услышал, что возник вариант с возможным переходом в «Ахмат», честно, очень обрадовался такой возможности. Да, я практически ничего не знал на тот момент ни про клуб, ни про город, но где-то внутри чувствовал — это именно то, что мне нужно. И теперь, когда я уже успел провести в Грозном какое-то время, понимаю, что это было одно из самых правильных решений в жизни.

Невероятный город, прекрасные люди. Сложно даже представить, что где-то тебя могут настолько тепло встретить. Профессионализм чувствуется в каждой детали, в отношении к тебе. Перед переходом я разговаривал со множеством футболистов, игравших и играющих в России, с теми, кто здесь живёт, и каждый меня убеждал — здесь нечего бояться. И это действительно так, чувствую себя в полной безопасности в России.

Челикович выступает за «Ахмат» на правах аренды с лета 2023 года. Соглашение заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне 24-летний босниец провёл 23 матча, забил мяч и получил 4 жёлтых карточки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новосельцев: «Мог бы откликнуться на предложение Карпина, Бердыева»
Вчера, 19:58
Бабаев высказался о популярности Акинфеева
31 декабря 2023
Кафанов: «Карпин не перегорел. Он работает с большой мотивацией»
31 декабря 2023
Алаев назвал человека года в российском футболе
31 декабря 2023
Каррера назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
30 декабря 2023
Алаев ответил на вопрос о лучшем иностранном игроке Премьер-Лиги в 2023-м
28 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:41
Тоже самое могу сказать "какая жизнь может быть в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и т.д.?".
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:31
Он мусульманин?
Знатог
Знатог
вчера в 13:56
а никита журавель как считает?
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:50
Какая жизнь может быть в Грозном?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:19
А что еще он мог сказать?
Конечно все у него хорошо.
Dinamo
Dinamo
вчера в 10:49
...а теперь можно я пойду, Рамзан Ахматович?"
ОПС
ОПС
вчера в 10:30
Правильно. Побольше бы их из европы, да по нашим клубам прокатить. Глядишь и европа бы ближе стала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 