Карасёв высказался об участии в судейских сборах УЕФА

Арбитр поделился впечатлениями от участия в судейских сборах УЕФА в сентябре 2023 года.

Мне позвонил [председатель судейского комитета УЕФА ] Роберто Розетти, сказал, что планирует меня пригласить, я очень обрадовался, через несколько дней получил подтверждение, стал собирать документы, делать визу, ждал, что ничего не изменится. В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что еще вызовут на сборы.

Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение, обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе-сентябре.