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Карасёв высказался об участии в судейских сборах УЕФА

вчера, 08:14

Арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от участия в судейских сборах УЕФА в сентябре 2023 года.

Мне позвонил [председатель судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти, сказал, что планирует меня пригласить, я очень обрадовался, через несколько дней получил подтверждение, стал собирать документы, делать визу, ждал, что ничего не изменится. В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что еще вызовут на сборы.

Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение, обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе-сентябре.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf ответ pv3axgcyrsa6 (раскрыть)
вчера в 10:59
Да ничего они не придумали. Просто косточку кидают РФС, чтобы держать на поводке.
adekvat
adekvat ответ pv3axgcyrsa6 (раскрыть)
вчера в 10:50
Завербовали наверно, будет тайны российского футбола сливать.
pv3axgcyrsa6
pv3axgcyrsa6
вчера в 10:43
Что то УЕФА задумали... просто так приглашать Карася не стали бы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:36
Карась ! А ты с флагом и гимном туда ездил , или под париком прятался ? ))) И вообще ,удивительно ,что пригласили тебя ,а не Левникова ,которого ,хлебом не корми , дай постоять перед неграми на коленях ?! )))))
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:58
Очередная морковка, чтобы взносы оправдать...
9f2qcprwan87
9f2qcprwan87
вчера в 09:18
Не осталось у нас уважаемых арбитров
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 08:32
Хорошо что всё сложилось так. Удачи с приглашениями в дальнейшем.
Гость
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